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Dünya

SHAKİRA İSRAİL'DE KONUŞACAK ANKARA (A.A) 

17 Haziran 2011 13:48

-SHAKİRA İSRAİL'DE KONUŞACAK ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, 21 Haziran'da başlayacak İsrail Cumhurbaşkanlığı Konferansı'nın açılışını yapacak. İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) iyi niyet elçisi Shakira, salı akşamı başlayacak "Yarına Bakış" konferansının açılışında konuşacak. Shakira, konuşmasında tüm çocukların eğitim görmesinin barışa giden yoldaki önemine değinerek, yaptığı insani çalışmalarından söz edecek. Kolombiya ve diğer ülkelerdeki çocuklara eğitim fırsatlarını artırmak amacıyla "Yalın Ayak" hayır kurumunu kuran Shakira'nın açılışını yapacağı toplantıya Yahudi dünyanın önde gelen 3500 ismi katılacak. Babası Lübnanlı olan Shakira'nın İsrail'i ilk ziyareti olacak.

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