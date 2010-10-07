-SHAKİRA DA İSPANYA'YI DESTEKLİYOR JOHANNESBURG (A.A) - 10.07.2010 - Dünyaca ünlü Kolombiyalı pop şarkıcısı Shakira, Dünya Kupası finalinde İspanya'yı desteklediğini ve İspanyol golcü David Villa'nın hayranı olduğunu söyledi. Johannesburg'da yarın İspanya ile Hollanda arasında oynanacak final maçından sonra kupanın kapanış töreninde sahne alacak Shakira, basına yaptığı açıklamada ''İspanyol kökenliyim, bu nedenle İspanya'yı destekliyorum'' dedi. Kolombiya'da dünyaya gelen, ailesinde İspanyollar bulunan Shakira, İspanyol David Villa'nın en beğendiği oyuncu olduğunu, Arjantinli Lionel Messi'yi de çok sevdiğini belirtti. Shakira, ''Futbol hayranı oldum. Her gün futboldan bahsediyorum. Eskiden gazetelerin spor sayfasını açmazdım bile'' diye konuştu. Shakira, yarın Dünya Kupası'nın kapanış töreninde sahne alacak ve ''Waka Waka'' adlı, kupa için bestelenen şarkıyı seslendirecek.