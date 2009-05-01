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Spor

Shakhtar ve Hamburg Kadıköy'e yakın

UEFA Kupası yarı final ilk maçlarında Shakhtar Donetsk deplasmanda Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı...

01 Mayıs 2009 03:00


UEFA Kupası yarı final ilk maçlarında Shakhtar Donetsk deplasmanda Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kalırken, Hamburg da deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 yendi. 


Avrupa’nın kulüpler bazındaki 2 numaralı turnuvasında sona yaklaşılıyor. Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Kupası'nda da yarı final heyecanı oynanan 2 maçla başladı.

İki Ukrayna ekibinin başkent Kiev'deki Olimpiyski Stadı'ndaki mücadelesinde Dinamo Kiev ile Shaktar Donetsk, 1-1 berabere kaldı.

17 bin seyirci önünde yapılan maçta konuk ekibin golünü 68. dakikada Fernandinho, evsahibi ekibin golünü ise Shaktar Donetsk'den Chygrynskyy, 22. dakikada kendi kalesine attı.


Almanya'nın Bremen kentindeki Weser Stadı'nda 37 bin seyirci önünde yapılan maçta ise iki Alman ekibinden Hamburg, deplasmanda Werder Bremen önünde 1-0 galip gelerek finale kalma yolunda avantaj sağladı.

Hamburg'a galibiyet getiren golü 28. dakikada Trachowski kaydetti.

Kupada yarı finalin rövanş maçları 7 Mayıs Perşembe günü Donetsk ve Hamburg'da yapılacak ve 20 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak finale yükselecek iki takım belirlenecek.

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