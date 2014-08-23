T24 LogoT24 Logo
Spor

Shakhtar Donetsk'in stadı bombalandı

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'in stadı Donbass Arena'nın bombalandığı iddia edildi

23 Ağustos 2014 20:46

Ukrayna'da Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in stadında iki patlama meydana geldi. Kulüp,  stadın bombalandığını açıkladı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Shakhtar Dontsk Kulübü'nden yapılan açıklamada, “23 Ağustos saat 06.00’da Donbass Arena’da iki güçlü patlama meydana geldi. Bombardıman neticesinde stadın kuzeybatı cephesinde hasar oluştu. Stadyum görevlilerinden hayatını kaybeden olmadı” denildi.

Ukrayna’da Rusya yanlısı ayrılıkçılarla ordu arasında Nisan ayından bu yana süren çatışmalarda 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kulüpten daha önce yapılan açıklamada bu sezonki maçların, ülkenin batısındaki kentlerden Lviv’de oynanacağı belirtilmişti.

 

ETİKETLER

shakhtar donetskmircea lucescudonbass arena

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24