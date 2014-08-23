Shakhtar Donetsk'in stadı bombalandı

Ukrayna'da Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in stadında iki patlama meydana geldi. Kulüp, stadın bombalandığını açıkladı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Shakhtar Dontsk Kulübü'nden yapılan açıklamada, “23 Ağustos saat 06.00’da Donbass Arena’da iki güçlü patlama meydana geldi. Bombardıman neticesinde stadın kuzeybatı cephesinde hasar oluştu. Stadyum görevlilerinden hayatını kaybeden olmadı” denildi.

Ukrayna’da Rusya yanlısı ayrılıkçılarla ordu arasında Nisan ayından bu yana süren çatışmalarda 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kulüpten daha önce yapılan açıklamada bu sezonki maçların, ülkenin batısındaki kentlerden Lviv’de oynanacağı belirtilmişti.