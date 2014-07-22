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Spor

Shakhtar Donetsk'in altı yabancısı Ukrayna'ya dönmüyor

Shakhtar Donetsk Başkanı Rinad Ahmedov ise tüm oyuncularına güvenlik garantisi verdiklerini söyledi

22 Temmuz 2014 15:09

Ukrayna'da son beş sezonun şampiyonu Shakhtar Donetsk'in yabancı oyuncularından altısı, kentteki çatışmalardan duydukları kaygı nedeniyle ülkeye dönmeyi reddetti.

Brezilyalı Alex Teixeira, Fred, Dentinho, Douglas Costa ve İsmaili ile Arjantinli Facundo Ferreyra, takımlarının Cumartesi günü Lyon'la oynadığı hazırlık maçı sonrası Fransa'da kaldı.

Ahmedov kulübün sitesinden yaptığı açıklamada, "Oyuncuların uymak zorunda oldukları sözleşmeleri var. Geri gelmezlerse, onlar için acı sonuçları olacak. Milyonlarca euroluk tazminat davaları açabiliriz" dedi ve ekledi:

"Umarım oyuncular korkuya mağlup düşmez. Çünkü korkacak birşey yok."

Shakhtar Donetsk yarın Ukrayna Süper Kupası'nda Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek.

Ukrayna Futbol Federasyonu ülkede süren çatışmalara karşın yeni futbol sezonunu Cuma günü başlatmakta kararlı.

 

Donetsk'te maç yok

 

Ukrayna'nın Donetsk kenti halen Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde. Ukrayna ordusu ise düzenlediği askeri operasyonla kenti yeniden ele geçirmeye çalışıyor.

Malezya Havayolları'ait bir yolcu uçağı da geçtiğimiz hafta Perşembe günü Donetsk'te düşmüş ve uçağın Rusya yanlısı ayrılıkçılarca düşürüldüğü iddia edilmişti. Ayrılıkçılar bu yöndeki iddiaları reddediyor.

Ancak süren çatışmalar yüzünden Shakhtar Donetsk maçlarını kendi sahasında oynayamayacak.

Ukrayna Futbol Federasyonu henüz takımın maçlarını nerede oynayacağına ise karar vermedi.

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