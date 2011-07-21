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Spor

SHAKHTAR DONETSK KAFİLESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

21 Temmuz 2011 15:35

-SHAKHTAR DONETSK KAFİLESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Özel maçta bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, İstanbul'a geldi. Shakhtar Donetsk kafilesini Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'nda, Fenerbahçe Kulübü adına dış ilişkiler müdürü Turgut Acar çiçeklerle karşıladı. Türk sporseverlerin yakından tanıdığı Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ve Ukrayna takımının futbolcuları, havalimanından konaklayacakları otele gitti. Ukrayna temsilcisi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu akşam saat 21.00'de oynanacak maçın ardından İstanbul'dan ayrılacak.

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