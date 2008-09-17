Shakhtar Donetsk iyi başladı



Şampiyonlar Ligi’ne Basel deplasmanında başlayan Lucescu’nun ekibi, üç puan almayı başardı.



25. dakikada Fernandinho’nun yaklaşık 36 metreden attığı frikik golüyle öne geçen Ukrayna ekibi, ilk yarı tamamlanmadan sol kanattan kullandıkları serbest vuruşta gelen topa Jadson’ın kafa vuruşu farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda böyle tamamlandı.



İkinci yarıda Shaktar’ın kontrolünde geçerken, maçın son dakikasında sol kanattan gelen ortaya arka direkte ayak koyan Abraham skoru belirledi.



Bu sonuçla Shaktar, Şampiyonlar Ligi’ne deplasmanda aldığı üç puanla iyi bir başlangıç yapmış oldu.

