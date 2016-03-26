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Dünya

Shakespeare’in kafatası çalındı mı?

Kafatasının 1794 yılında da çalındığı iddia edilmişti

26 Mart 2016 20:00

Ünlü İngiliz edebiyatçı William Shakespeare’in mezarında yapılan yüksek teknolojili arkeolojik inceleme sonrasında 400 yıl önce hayatını kaybeden yazarın kafatasının çalınmış olabileceği ortaya çıktı.

Sputnik’in haberine göre, Shakespeare’in Holy Trinity Kilisesi'ndeki mezarında GPR ile taramalar yapan Straffordshire Üniversitesi'nde arkeolog Kevin Colls, BBC’ye yaptığı açıklamada, ‘Kafatasının biri tarafından alındığı ortaya çıkıyor, orada olmadığına çok inandırıcı buluyorum' diye konuştu.

Colls, yazarın mezarının saldırıya uğrayıp uğramadığı ya da bedeninin başka bir yere gömülüp gömülmediği konusunda araştırmalara başladıklarını ifade etti.

1800’lerin sonunda yazılan bir magazin haberinde, Shakespeare’in kafatasının 1794 yılında, Frank Chambers isimli bir doktor tarafından çalındığı iddia edilmişti. Yazının dili ciddiyetsiz olduğu için uzmanlar bu iddiayı ciddiye almamıştı ancak araştırmalar derinleştirildikçe, bulguların anlatılan hikayeyle uyumlu olduğu sonucu ortaya çıktı.

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