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Dünya

Shakespeare tiyatrosunun kalıntıları bulundu

Tiyatronun kalıntılarına ilişkin kazı çalışmaları devam ediyor

07 Haziran 2012 00:27

Dünyaca ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in önemli oyunlarını sahneye koyduğu "Curtain Tiyatrosu"nun kalıntıları bulundu.

Londra Arkeoloji Müzesi'nden (MOLA) arkeologların yaptığı kazı çalışmaları sonucu bulunan tiyatro, Shakespeare'in “Romeo ve Juliet”, “5. Henry” gibi oyunlarının ilk kez sahnelendiği yer olduğu için önem taşıyor. 
 
1577-1599 yıllarında kullanılan ve Thames Nehri'nin kuzeyinde Shoreditch'de bulunan tiyatronun duvarlarının kalıntılarına ulaşıldı. Tiyatronun kalıntılarına ilişkin kazı çalışmaları devam edecek.

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Shakespeare tiyatrosunu

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