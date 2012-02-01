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Ekonomi

SGK'yla eczacılar anlaşmaya vardı

Sosyal Güvenlik Kurumu'yla eczacılar anlaşmaya vardı. Geliri 600 bin TL'ye kadar olan eczanelerin iskonto oranı sıfırlandı.

01 Şubat 2012 02:00

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu'yla eczacılar anlaşmaya vardı. Geliri 600 bin TL'ye kadar olan eczanelerin iskonto oranı sıfırlandı. Eczanelere reçete başına 25 kuruş ödenecek.
 

Günlerdir tartışma yaratan ilaç krizi aşıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla eczacılar anlaşmaya vardı.


Çalışma Bakanı Faruk Çelik, eczacılarla yapılan toplantı sonrası anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.


Çelik şunları söyledi: "Yıllık hasılatı 0-600 bin TL olan eczanelerin iskonto oranları sıfır, 600-900 bin TL olan eczanecelerin iskonto oranı yüzde 1, 900 bin-1 milyon 500 bin TL olan eczanelerin yüzde 2.5, 1.5 milyon TL üzerinde olan eczanelerin iskonto oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Eczanelere reçete başına 25 kuruş ödeme yapılacak.


SGK'yla 2 bin eczanenin sözleşmelerinin feshi durduruldu. Fesih işlemleri zorlaştırılmış, fesih süresi 2 yıldan 1 yıla indirildi. Fesih öncesi uyarı şartı getirildi. İlk kez SGK'da İtiraz İnceleme Üst Komisyonu kurularak mutabakat sağlanamayan reçetelerin komisyonda görüşülmesi sağlanacak."


Eczacılarla SGK arasındaki eski protokol bugün sona ermişti. Yeni protokol üzerindeki görüşmeler tıkanmıştı.

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