SGK'yı zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı

KAYSERİ, (DHA- KAYSERİ\'de, usulsüz olarak engelli raporu aldıkları birçok kişinin malulen emekli olmasını sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4\'ü tutuklandı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde Kayseri\'de faaliyet gösteren firmalarda çalışan bazı kişilerin, 3 bin 600 çalışma gününü tamamladıktan sonra usulsüz olarak aldıkları engelli sağlık raporları ile vergi indiriminden yararlandıklarını, ardından Sosyal Güvenlik Kurumu\'na başvurarak malulen emekli olduklarını belirledi. Olayı gerçekleştiren ve içlerinde usulsüz rapor alma işlemini organize eden kişilerin de bulunduğu 33 kişi hakkında, \'Nitelikli dolandırıcılık ve kamu kurum dolandırıcılığı\' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Geçen 14 Kasım\'da gerçekleştirilen operasyonla 31 kişi yakalandı. 2 şüpheliyi arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgusu tamamlanan 31 şüpheliden 6\'sı mahkemeye sevkedildi. Şüphelilerden 4\'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2\'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.