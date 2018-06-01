“SGK'nın kullandığı emeklilik fotoğraflarındaki herkes yabancı”

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gov.tr uzantılı internet sitesinde bulunan emekli temalı görsellerinin yabancılara ait olduğunu söyledi. Bingöl, "Türkiye'de hiç mi mutlu emekli yok?" diye sordu.

Bingöl, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan SGK'nın internet sitesinde yer alan görselleri eleştirdi.

Mutlu emeklilere temsilen kullanılan görselleri 'Google Search' aracılığıyla arattığını kaydeden Bingöl, karşısına hep yabancıların çıktığını söyledi.

Bingöl Twitter'dan şunları yazdı:

https://t.co/YBXNlxEDrt’de emeklilikle ilgili sayfalarda yer alan ve mutlu emeklileri temsil eden fotoğrafları google image seacrh'te arattığınızda karşınıza ne çıkıyor biliyor musunuz?

Hepsi yabancı!

Neden?

Türkiye'de hiç mi mutlu emekli yok?!