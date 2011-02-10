-SGK'NIN 50 MİLYAR LİRA ALACAĞI VAR SAMSUN (A.A) - 10.02.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Acar, 50 milyar liraya yakın bir kurum alacağı bulunduğunu belirterek, ''Yapılandırma kanunu bu açıdan bizim için son derece önemli'' dedi. Acar, SGK Samsun İl Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, yasanın SGK ile ilgili hükümlerinin Meclis'ten geçtiğine anımsatarak, sadece sosyal güvenlik primleri açısından değil, özellikle vergi gelirleri ve kamunun diğer alacakları açısından da önemli bir yapılandırma kanununun önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğini, bu uygulamanın vatandaşa önemli kolaylılar sağlayacağına söyledi. ''Bu borcun tahsil edilmesi, sadece kamu kurumu açısından bizleri ilgilendirmiyor. Sonuçta vatandaşlarla ilgili, sigortalılarımızla ilgili çok önemli bir hak geliyor'' diyen Acar, şöyle devam etti: ''O zaman bu hakkın bütün vatandaşlara tanıtılması son derece önemlidir diye düşünüyorum. Mecliste şu anda SGK ile ilgili bölümleri Torba Kanunu'nda geçti ama diğer bölümleri görüşülüyor. Görüşmeler biter bitmez inşallah, Cumhurbaşkanımızın onayıyla bu yürürlüğe girecek. Özellikle bu konu neden önemli? Çünkü toplam rakamları veriyorum. Bizim 4/a sigortalılarıyla ilgili yani bu bir iş yerine bağlı olarak çalışanları ifade ediyorum, 19,4 milyar lira prim aslı, 10,3 milyar lira gecikme zammı olmak üzere toplam 29,7 milyar liralık alacağımız var. 4/b kapsamında yani bağımsız çalışan, eski tabirle Bağkur'lularla ilgili toplam 16,5 milyar lira, 1,95 milyar lira yine tarım Bağkur'luları olmak üzere toplam 19,8 milyar lira da Bağkur'lularla ilgili bizim prim alacağımız var. Yani genel bazlı bakıldığı zaman 50 milyar liraya yakın bir kurum alacağımızın tahsili söz konusu, yapılandırma kanunu bu açıdan bizim için son derece önemli.'' SGK'nın gelir gider açığının artık yavaş yavaş kapanmaya başladığını vurgulayan Acar, ''SGK'nın gelir gider açığı olumlu yönde kapanıyor. 2010'da geçici gerçekleşme rakamlarına göre toplam gelirimiz 94 milyar 481 milyon lira iken giderimiz 121 milyon 205 milyon lira, açık ise 26 milyar 724 milyon lira olarak belirlendi. Daha önceki yıllara göre kıyas yaptığımızda SGK sistemindeki açıklarda önemli tutarda azalmalar görülüyor. Bu tablo SGK'nın iyi yerlere geldiğinin bir göstergesidir'' dedi. Acar, toplam aktif sigortalı sayısında da artış olduğuna işaret ederek, 2009 yılından 2010 yılına sigortalı sayısının yüzde 5,82 oranında arttığını vurguladı.