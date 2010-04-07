SGK'dan vatandaşa suçlama

T24-

2003 ve 2004 yıllarında yapılan yasal düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayınlandığı belirtilerek, bunların vatandaş tarafından bilinmesi gerektiği ifade edildi. Ancak uzmanlar, günlük işlerini yürüten bir esnafın, Resmi Gazete'de yayımlanan bir düzenlemeden haberdar olmasının imkânsızlığına dikkat çekiyorlar. Kurumun zamanında göndereceği bir bilgilendirme yazısıyla bu tür mağduriyetlerin önlenebileceğine işaret ediyor. Öte yandan halen sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerektiğinden habersiz olan ya da tesadüfen öğrenen çok sayıda kişinin bulunması da büyük çelişki olarak değerlendiriliyor.



SGK'nın açıklamasında, "Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olanların Bağ-Kur'a tabi çalışmaları halinde destek primi ödemeleri gerektiğine ilişkin kanuni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Resmi Gazete'de yayımlanan kanuni düzenlemelerin bilinmesi gerekliliğinin yanı sıra, konu medyada yer alan haberlerde yeni bir yükümlülük olarak ele alınmış ve kamuoyuna yansıtılmıştır." denildi. SGK açıklamasındaki çelişkiler de dikkat çekti. Bir yandan destek primi düzenlemesinden emeklilerin zamanında haberdar edildiği belirtilirken diğer yandan kurumun bile alacaklarından çok geç haberi olduğu ortaya çıktı.