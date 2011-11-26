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SGK'dan vatandaşa kötü haber

Saydan, "İlaçta fiyat düşüşü" diye lanse edilen düzenlemenin aslında ilacın fiyatında bir değişiklik yapmadığını, SGK’nın ödeyeceği miktar&

26 Kasım 2011 02:00

T24 - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarıyla ilgili son düzenlemelere ilişkin, "Vatandaşlarımız ilaçların fiyatlarının düşüşüyle daha az katılım payı ödeyecekler diye sevinirken son tebliğde yapılan değişiklikle ödeyeceği miktarda sürpriz bir artışla karşı karşıya kalmıştır" dedi.


Saydan, "İlaçta fiyat düşüşü" diye lanse edilen düzenlemenin aslında ilacın fiyatında bir değişiklik yapmadığını, SGK’nın ödeyeceği miktarı azaltarak kalan kısmın vatandaşa yüklenmesine neden olduğunu ileri sürdü.


TEİS Genel Başkanı Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı arifesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ödeme limitlerinde değişiklik yapılması nedeniyle çıkan farkların vatandaşa yansıdığını, daha önce sürekli aldığı ilaçlara hiç fark ödemeyen hastaların 17 Kasım’dan itibaren fark ödediğini, daha önce fark ödeyenlerin ise ödeme miktarının arttığını iddia etti.


Saydan, Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan düzenlemeyle ilgili "Vatandaşlarımız ilaçların fiyatlarının düşüşü ile daha az katılım payı ödeyecekler diye sevinirken, son tebliğde yapılan değişiklikle ödeyeceği miktarda sürpriz bir artışla karşı karşıya kalmıştır. Kısacası ’ilaçta fiyat düşüşü’ diye lanse edilen düzenleme, aslında ilacın fiyatında bir değişiklik yapmamış, SGK’nın
ödeyeceği miktarı azaltarak kalan kısmın vatandaşa yüklenmesine neden olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.


SUT’ta yer alan maddeye göre eşdeğer ilaçların ödenmesiyle ilgili oranın yüzde 15’den yüzde 10’a düşürüldüğünü, böylece SGK, reçeteye yazılan ilacın en ucuz ilaç bedelinin ancak yüzde 10 fazlasını ödediği için vatandaşın cebinden çıkan fark miktarının da bununla orantılı olarak arttığını kaydeden Saydan, "Sağlıkta tasarruf adı altında bir yandan ilaç fiyatları düşürülürken bir yandan da farklar yükseltilerek hastaların cebinden yaklaşık yüzde 5 fazla para alınması kabul edilemez" ifadesini kullandı.


Saydan, şu görüşleri dile getirdi:


"Eczacılar olarak firmalar tarafından eczacılar üzerinden SGK’ya yapılan kamu kurum iskontolarının uygulanmaması dolayısıyla zaten mağduruz. Hayati önemi bulunan 200’den fazla ilaç piyasada olduğu halde firmalar tarafından depolarda bloke edilmiştir. İlaca erişim vatandaş için eziyete dönerken ilacı aldığında bir de fark ödemek zorunda bırakılması, vatandaşlarımızın tepkilerini bizlere göstermesine neden olmaktadır. Bu yüzden vatandaşımız bilsin ki biz eczacılar olarak SGK’nın Medula sisteminden aldığınız ilaçlara çıkan farkları almaktayız. Bu fiyat farkı artışının sorumlusu kesinlikle eczacılarınız değildir."


Saydan, hem fiyat farklarının yükseltilmesi hem de kamu kurum iskontosu dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili bakanlıkları göreve çağırdı.

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