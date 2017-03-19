SGK'dan prim ödemelerine erteleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) terör ve afet nedeni ile zarar görenlere müjdeyi verdi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; terör ve afet nedeniyle bazı il ve ilçelerdeki işverenlerle sigortalıların prim ödemeleri̇ ertelenecek.

Şırnak ve Hakkari ile Siirt'in Eruh, Mardin'in Nusaybin, Derik ve Dargeçit, Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçelerindeki 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar ile genel sağlık sigortalıları ve sigortalı çalıştıran işverenlerin kanun gereğince 23 Aralık 2016-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında ödemek zorunda oldukları primleri kuruma bildirmeleri istendi.

Bilgilendirmenin yapılması kaydıyla Ekim 2015 ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile kasım 2015, 2016 yılının tamamı 2017 yılı haziran ayına kadar olan prim borçları ve ödeme vadesi aralık 2015 ile 30 Haziran 2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ile taksitlendirme taksitlerinin ertelendiği açıklandı.

Buna göre; Kilis'te de aynı kapsama giren sigortalılar için 23 Aralık 2016 ile 31 Temmuz 2017 arasında ödemek zorunda oldukları primleri Kuruma bildirmeleri, ocak 2016 ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2016'ın şubat ayından 2017'nin haziran ayı dahil olan dönemlerine ilişkin prim borçları ve ödeme vadesinin 1 Mart 2016 ile 30 Haziran 2017 arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin ertelendiği bildirildi.

Aynı zamanda Mersin'de meydana gelen sel ve su baskını nedeniyle Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut, Erdemli ve Aydıncık ilçelerine bağlı mahalle, belde ile köylerinde ikamet eden aynı kanun kapsamındaki sigortalılar ile sigortalı çalıştıran özel sektör iş yeri işverenlerinin 14 Aralık 2016 ile 31 Mart 2017 dönemine ilişkin her türlü bilgi ve belgelerin verilme süresinde (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) daha önce Kurum Yönetim Kurulunca alınan karar gereğince, 28 Nisan 2017'ye kadar bildirilmesi gerektiği aktarıldı.

2016 ekim ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2016 kasım, aralık, 2017'in haziran ayı dahil dönemlerine ilişkin prim borçları ve ödeme vadesinin 14 Aralık 2016 ile 30 Haziran 2017 arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı kanunda belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 26 Aralık 2017'ye kadar ertelenmesine, teşviklerden, yapılandırma ve taksitlerden bu durumun ihlal nedeni sayılmamasına karar verildi.