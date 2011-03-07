-SGK'DAN PRİM BORÇLULARINA ÇAĞRI ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili, ''Kriz sonrası toparlanma döneminde böyle bir imkan vatandaşımızın, işverenimizin, sigortalımızın kullanabileceği en güzel imkanlardan biridir'' dedi. Zararsız, SGK Kavaklıdere Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasının vatandaşların en büyük beklentilerinden olduğunu ifade etti. Söz konusu düzenlemenin, yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş tüm borçları kapsadığını belirten Zararsız, SGK'ya borcu olan herkes ve her kurumun, yeniden yapılandırmayla borçlarını avantajlı koşullarda ödeme imkanı yakaladığını söyledi. Düzenlemenin ''af'' olarak nitelenmemesi gerektiğini ifade eden Zararsız, borçların gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i ödemelerinin silineceğini, bunun yerine TEFE ve ÜFE'ye göre yeniden hesaplanacağını anlattı. -İDARİ PARA CEZALARI- İdari para cezası asıllarının yüzde 50'sinin TEFE/ÜFE eklenerek ödenmesi durumunda kalan yüzde 50'si ile bu cezaya uygulanan gecikme zammı gibi fer'i alacaklardan vazgeçileceğini bildiren Zararsız, ceza konusunda ihtilafı bulunanların ise davalarından vazgeçerek, idari para cezası asıllarının yüzde 25'ini TEFE/ÜFE ile hesaplayarak ödemesi durumunda kalan yüzde 75'i ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamından vazgeçileceğini belirtti. Emin Zararsız, isteyenlerin 2008 yılındaki yapılandırmaya göre, isteyenlerin son yapılandırmaya göre ödemelerini yapabileceklerini dile getirdi. Primlerini son 5 yıldır ödemeyenlerin pasif hale getirildiklerini belirten Zararsız, bu kişilerin de söz konusu düzenlemeden yararlanabileceğini ve TÜFE/ÜFE ile hesaplanacak borçlarının tamamını 1 Ağustos 2011 tarihine kadar ödemeleri halinde sigortalarını aktif hale getirebileceklerini anlattı. Prim borçları dışında bazı alanlarda da düzenlemeler getirildiğini belirten Zararsız, 65'ini doldurmuş muhtaç ve güçsüzlere aylık bağlandığını, bu aylık yersiz alınıyorsa yüzde 50 fazlasının geri alındığını anımsattı. Bu yüzde 50 oranının kabul edilebilir olmadığını anlatan Zararsız, yeni düzenlemeyle bu kapsamdaki alacağın kanuni faizle tahsil edileceğini belirtti. Zararsız, kuruma ait rant tesislerindeki kira borçları için de gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE'ye göre ödeme yapılacağını bildirdi. -SON BAŞVURU 2 MAYIS 2011- Başvuru sürelerinin kanunda belirtilen tarihe göre 30 Nisan'da sona ereceğini ifade eden Zararsız, bu tarihin hafta sonuna gelmesi ve 1 Mayıs'ın da tatil olması nedeniyle vatandaşların 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurmaları gerektiğini söyledi. Kanunda bu süreyi 1 ay uzatma yetkisinin Bakanlar Kurulu'na verildiğini belirten Zararsız, vatandaşların sürenin uzaması beklentisiyle hareket etmemelerini istedi. Zararsız, başvuru anında peşin ödeme gerekmediğinden 2 Mayıs tarihinden önce başvurunun önemli olduğunu dile getirdi. Yeniden yapılandırmayla ilk taksit 30 Haziran'da başlamak üzere 2'şer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödeme yapılabileceğini belirten Zararsız, tutarın taksit sayısına göre belli bir katsayı ile çarpılarak belirleneceğini bildirdi. Borçların kredi kartıyla da ödenebileceğini belirten Zararsız, 2 ya da daha fazla taksitin ödenmemesi, eksik ödenmesi durumunda kanun hükümlerinden yararlanma imkanının ortadan kalkacağı ifade etti. Zararsız, taksitlerin yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla 5 liraya kadar olan kısmının eksik yatırılması durumunda yapılandırmanın bozulmayacağını kaydetti. Emin Zararsız, 50 TL'yi aşmayan alacaklar ile bu alacaklara bağlı fer'i alacaklardan tutarı 100 TL'yi aşmayan borçlardan vazgeçileceğini de anımsatarak, çok sayıda kişinin borçlarından kurtulacağını dile getirdi. -''ESKİ YILLARDAN BORCU OLANLARA YÜKSEK AVANTAJ''- Uygulamayla ne kadarlık alacaktan vazgeçileceği konusunu örneklerle açıklayan Zararsız, 2010 Ocak ayında 100 lira olan borcun, gecikme zammıyla 116 liraya çıktığını, yapılandırmayla bu borcun TEFE/ÜFE ile hesaplanarak 110 lira olarak belirleneceğini söyledi. Zararsız, 2000 yılı Ocak ayında alınan 100 liralık borcun ise faiziyle bin 314 liraya ulaştığını, yapılandırma kapsamında TEFE/ÜFE ile hesaplandığında borcun 284 liraya düştüğünü anlattı. Zararsız, ''Bu kanun eski yıllardan borcu olanlara yüksek avantaj sağlıyor. Uygulamadaki temel mantık borç aslının cari tutarı kaybolmadan tahsili. Bu kapsamda borç alındığı tarihten bugüne güncelleniyor. Borcun tarihine göre yüzde 80-85'e varan terkinler söz konusu'' dedi. Önceki dönemlerde yanlış hesaplamalar nedeniyle bazı vatandaşların mağdur olduğunu ifade eden Zararsız, bu tür olumsuzluklara karşı kurumun yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Ödemelerle ilgili bankalarla da görüştüklerini anlatan Zararsız, tek bir bankayla çalışmanın birden fazla bankayla çalışmaktan daha avantajlı olması nedeniyle Ziraat Bankası ile bir anlaşma yaptıklarını ve protokolün yakın zamanda imzalanacağını bildirdi. Zararsız, Ziraat Bankasının borcu olan herkese kredi kullandıracağını, vatandaşların banka kredisini avantajlı bulması durumunda bu yolu tercih edebileceğini, aksi takdirde kredi kullanmadan taksitlendirmeyle ödeme yapabileceğini söyledi. Tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini, vatandaşlara mektup göndereceklerini, son 3 gün içinde belli miktarın üzerinde borcu bulunanları SMS ile uyaracaklarını anlatan Zararsız, şöyle konuştu: ''Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yeniden yapılandırması şu anda yürürlüğe girmiş bulunuyor. Geçmiş dönemlerdeki yapılandırmalardan hiç birisi gerek kapsadığı borçlar itibariyle gerekse sunduğu imkan, avantajlar itibariyle bu kadar kapsamlı değildi. Üstelik 2008-2009 yıllarında hem dünya hem ülkemiz bir kriz yaşamışken ve krizin her türlü olumsuz etkileri bütün dünyada ve ülkemizde de görülmüşken, kriz sonrası toparlanma döneminde böyle bir imkan vatandaşımızın, işverenimizin, sigortalımızın kullanabileceği en güzel imkanlardan biridir. Krizden çıkışı da hızlandırarak, devletle vatandaş arasında ekonomik anlamda meydana gelen borç birikmesini önleyecek bir imkan sunuyor. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımız, son süreyi geçirmeden lütfen müracaat etsinler, yeniden yapılandırmanın sağladığı imkanlardan yararlansınlar. Biz kurum olarak onların bütün ödemelerini, en güzel ve en kolay şekilde yapabilmeleri için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. 2 aylık müracaat süresi ve izleyen 2 ay boyunca hem merkez, hem taşra teşkilatı olarak seferberlik anlayışıyla çalışacağız.'' Zararsız, bir soru üzerine 3 milyon 790 bin kişinin SGK'ya borcu bulunduğunu söyledi.