SGK'dan kolay emeklilik

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Kurum kayıtdışı mücadele ile mücadele kapsamında kaçak işçi çalıştıran patronları da çapraz sorguya aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na ait bütün dokümanlar elektronik ortamda tek bir arşivde toplanıyor. Artık, aylarca süren yazışmalar, emeklilik işlemleri elektronik ortamda bir günde tamamlanacak, görev dökümleri de bir dakikada alınabilecek. SGK, sosyal güvenlik alanındaki bürokrasiyi azaltmak için kolları sıvadı. Kurum, Türkiye genelindeki bütün kâğıt kayıtlarını tarayarak elektronik arşive aktarmaya başladı. SGK'ya kayıtlı 15 milyonu aşkın aktif çalışan ve daha önce emekli olanlara yönelik tüm bilgiler bu sistemde toplanacak. Emeklilik, malullük, ölüm aylığı gibi başvurularda yazışma dönemi sona erecek. (habertürk)