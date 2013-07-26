SGK'dan emekli aylığı alanlara fark müjdesi

Memur emeklisi, dul ve yetim aylığı alanların maaş farkları, 1-5 Ağustos tarihleri arasında ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, iki milyona yakın hak sahibinin maaş aldıkları banka şubesi veya PTT işyerlerinden maaş farkı ödemelerini alabileceklerini duyurdu.

Açıklamada, emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 930 bin 102 kişinin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubesi hesaplarına veya PTT işyerlerine gönderilerek, Ağustos ayındaki aylık ödeme günlerinde ödeneceği belirtildi.

Buna göre, aylıklarını 3'er aylık dönemler halinde alanlardan 1. grupta aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 2. grupta aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında ve 3. grupta aylık alanlara da Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Aylıklarını 1'er aylık dönemlerde alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı da tahakkuk ettirildi.