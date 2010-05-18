SGK'dan borçlulara sağlık hizmeti müjdesi

T24- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borçların taksitlendirilmesi şartıyla sağlık hizmeti alınmasına imkân sağlayan yeni düzenleme hazırladı.





Zaman'ın haberine göre, değişikliğin önümüzdeki günlerde Meclis'te yasalaşması bekleniyor. Tartışma, 2 milyonu bulan borçlu esnafa yönelik SGK'nın yaptığı bilgilendirmeyle başladı. Taksitlendirme için kurumun il müdürlüklerine başvuran esnaf, sürprizle karşılaştı. 36 ay taksitlendirme yaparak borçlarını ödemek isteyen Bağ-Kur'lulara, önceki duyuruların aksine, sağlık hizmeti alamayacakları söylendi. Binlerce Bağ-Kur'lu, il müdürlüklerinden geri dönerken, SGK yeni düzenleme için düğmeye bastı.



Prim borcunu tahsilde zorlanan SGK, işveren ve esnafı 36 ay taksitlendirme yapmaları için bilgilendirdi. Yapılan duyuruda taksitlendirmeye başvuran esnafın sağlık hizmetinden yararlanacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine binlerce esnaf, SGK'ya akın ederek taksitlendirme yapmak istedi. Ancak il müdürlüklerinde büyük bir süprizle karşılaştılar. Taksitlendirmeye gelenlere sağlık hizmeti alamayacakları söylendi. Ayrıca taksitlendirme yapacak bilgisayar programları olmadığı için il müdürlüklerinde büyük sıkıntı yaşandı. İl müdürlerinin talimatıyla taksitlendirmeler manuel yapılırken sağlık hizmeti alamayacağını duyan esnaf, taksitlendirmeden vazgeçti. İlk günlerde büyük talep gören taksitlendirme başvuruları, yaşanan sıkıntı sebebiyle bıçak gibi kesildi.



Prim borcu olanlara sağlık hizmeti verilememesinin sebebi ise Sosyal Güvenlik Reformu olarak da bilinen 5510 sayılı yasa. SGK'dan farklı açıklamalar yapılmış olsa da yasada iki aydan fazla prim borcu olanların sağlık hizmeti alamayacağına yönelik hüküm var. Bu sebeple borcunu taksitlendiren Bağ-Kur'luların sağlık hizmeti alması mümkün değil. 36 ay taksitlendirmeye başvuran biri, ancak 34 taksidini ödedikten sonra sağlık hizmeti alabilecek. Sağlık hizmeti alınamaması durumunda ise taksitlendirme cazibesini kaybediyor. Çünkü prim borçlarına uygulanan gecikme yıllık faiz yüzde 23'ü buluyor. Bu faiz oranları aşağı çekilmesine rağmen önceki borçlara uygulanamıyor. Dolayısıyla geçmiş yıllardaki borçlar için yüklü faizle karşılaşılıyor.



SGK'nın büyük umut bağladığı taksitlendirme başvurularının kesilmesi üzerine harekete geçen kurum, ilk başta bu sorunu genelge veya idari bir kararla aşmaya çalıştı. Ancak yasadaki açık hüküm sebebiyle bu mümkün olmadı. Bunun yerine yeni bir yasa maddesi hazırlandı. Anayasa değişiklik paketi görüşmelerinden ötürü gündeme alınamayan yasal düzenlemenin ilk fırsatta gerçekleştirilmesi bekleniyor. Böylece taksitlendirmeye başvuran borçlu esnafın sağlık hizmetinden yararlanması mümkün olacak.



Üç esnaftan ikisinin prim borcu var



Bağ-Kur'a kayıtlı olarak çalışan esnaftan prim tahsilatı çok büyük bir problem olmaya devam ediyor. SGK'nın verilerine göre 3 milyon 262 bin esnaftan 2 milyon 78 bin kişinin prim borcu var. 567 bin kişi hiç prim ödemesi yapmamış durumda. Borcu olmayanların sayısı ise bir milyon 184 bin. Buna göre her üç esnaftan ikisinin prim borcu var. SGK'nın tahsil edemediği alacak ise 19,9 milyar TL.