SGK'dan 5 milyon kişinin maaşına inceleme

T24 - SGK, kayıtlı gözüken ücretlerde yaşanan kayıpların peşine düşecek. Yüksek maaş ödediği halde çalışanının maaşını düşük beyan eden şirketler için çalışma başlatılacak. Düşük maaş alan çalışan sayısının 5 milyondan fazla olduğu öngörülüyor.

Hükümet sosyal güvenlikteki kara deliği kapatmak için yeni bir adım atıyor. Hedef, kayıtlı gibi görünen maaşlardaki kayıtdışı işlemleri önlemek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanlarının maaşlarını düşük beyan eden işyerlerini yakın takibe alacak.

Türkiye'de devlet memurları dışında kalan 11 milyon sigortalı çalışanın yarısına yakınının düşük ücretli gösterildiği tahmin ediliyor.

SGK bu durumun önüne geçmek için meslek gruplarının reel ücret skalasını tespit edecek. Böylece bir mühendis ya da gazeticinin ortalam gelir aralığı belirlenecek. Bunun altında maaş gösterilen işyerleri için çalışma başlatılacak.

Sigorta prim gelirlerini önemli ölçüde arttırması beklenen eylem planının 2012 sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.