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SGK'dan 2,4 milyarlık ihale alan firma için şikâyet yağıyor

76 milyon vatandaşın sağlık bilgileri, altı ay önce kurulan bir şirkete ihalesiz verildi. Yüzlerce şikâyet gelince, satış incelemeye alındı

03 Ağustos 2013 10:47

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nın, açıklarını kapatmak için geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği “sağlık verisi satışı işi” Ankara’yı karıştırdı. SGK’nın, ihalesiz olarak 76 milyon vatandaşın sağlık verisini sattığı Data Med firmasının, ihaleden kısa bir süre önce kurulduğu ve toplam sermayesinin 54 bin lira olduğu ortaya çıktı. Sağlık verilerini satın almak isteyen birçok yerli ve yabancı şirket, konuyla ilgili olarak inceleme yapılması için, Cumhurbaşkanlığı’ndan Başbakanlığa kadar birçok birime şikâyet ve ihbar mektubu gönderdi. Şimdi, sağlık veri satışı dosyasının yeniden açılması gündemde bulunuyor.

Ankara’yı karıştıran sağlık veri satışının hikâyesi şöyle:

 

Satış ile ilgili ihbar yağdı

 

Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan SGK’nın, 76 milyonun sağlık verilerini ihalesiz olarak satışına ilişkin skandal, bir yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay’ın edindiği bilgiye göre, sağlık veri satışı ile ilgilenen birçok yerli ve yabancı firma, verilerin satışının ihalesiz olarak gerçekleştirilmesini ve firmanın tecrübesiz olmasını gerekçe göstererek SGK yönetimi hakkında, birçok kamu kurumuna ihbar ve şikâyet mektubu gönderdi. Firmaların iddialarına göre, ihalesiz olarak yaklaşık bir yıl önce Data Med firmasına 70 milyon lira bedelle verilen sağlık verilerinin piyasa değeri 2,4 milyar lirayı buluyor. Data Med Firması ile SGK arasında yapılan protokole göre, firma sağlık verilerinin satışından elde edeceği gelirden kademeli olarak SGK’ya pay aktaracak. İlk etapta bu pay 70 milyon lira olacak. İlerleyen yıllarda ise bu payın 500 milyon lirayı bulması öngörüldü. Ancak şirketlere göre, bu pay düşük miktarda bulunuyor. Bu nedenle şirketler, veri satışının ihaleye çıkarılmasını talep etti. Konuyla ilgili olarak, ekonomi yönetiminde de değerlendirmelerin yapıldığı ve önümüzdeki günlerde veri satış işlemi için yeniden ihale sürecinin başlatılabileceği konuşuluyor.

 

İhale yapılmadan verildi

 

Ekonomi yönetimi tarafından yeniden masaya yatırılan SGK’nın sağlık veri satışı işlemi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar’ın SGK Başkanlığı döneminde gerçekleştirildi. SGK, sağlık veri satışını ihalesiz olarak Data Med firmasına verdi. Söz konusu firmanın protokol imzalamadan altı ay önce kurulduğu ve sermayesinin de 54 bin lira olduğu kaydedildi. Şirketin ortakları arasında ise bazı siyasetçilere yakın isimlerin bulunduğu öğrenildi. Sağlık verilerinin satışına, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı karşı çıkmıştı. Her iki bakanlığın itirazına rağmen gerçekleşen bu satış işlemi, her iki bakanlıkta da rahatsızlığa yol açtı. Bu nedenle, veri satış işleminin hukuki zemininin hazırlanarak ve güvenlik tedbirleri alınarak yeniden gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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