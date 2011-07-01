T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

SGK'DAN 120 TON KAĞIT TASARRUFU ANKARA (A.A)

01 Temmuz 2011 14:42

-SGK'DAN 120 TON KAĞIT TASARRUFU ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yatarak tedavilerdeki hizmet detay belgelerini elektronik ortama taşınması ile birlikte yılda 120 ton kağıt israfı engellendi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, SGK'nın bürokrasinin azaltılması, bazı iş ve işlemlerin elektronik ortamda taşınarak hızlandırılmasına yönelik çalışmaları beraberinde önemli oranda kağıt tasarrufu getirdi. Kurum, 1 Ekim 2010'dan itibaren yatarak tedavilerde kuruma gönderilmesi zorunlu olan ''epikriz raporlarını'', ''hizmet detay belgesi'' ile birleştirdi. Böylece epikriz raporlarında bulunması gereken her türlü bilginin (tedaviye ilişkin olarak yapılan tüm tetkik, tahlillerin sonuç bilgisi, yapılan ameliyatlar, kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler) elektronik ortamda alınması sağlandı. Daha sonra 15 Ekim 2010'dan itibaren epikriz bilgilerini de içeren hizmet detay belgelerinin basılı olarak kuruma gönderilmesi uygulamasına son verilerek söz konusu belgelerin elektronik ortamda iletilmesine geçildi. SGK'ya basılı hizmet detay belgesi olarak yıllık ortalama 24 milyon sayfa kağıt teslim ediliyordu. Bu da 48 bin top birinci sınıf kağıdın kullanılmasına neden oluyordu. Hizmet detay belgelerinin elektronik ortama taşınması ile birlikte yılda toplam 120 ton kağıt israfı engellendi. Bu uygulama ile evrakların arşivlenmesine de gerek kalmadı. Elektronik hizmet detay belgesi uygulaması, fatura dayanağı belgelerin elektronik ortamda incelenerek, fatura inceleme işlem ve sürelerinde kısalma ve hizmet detay belgelerinde olası usul hatalarının önlenmesi gibi faydaları da beraberinde getirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24