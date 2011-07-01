-SGK'DAN 120 TON KAĞIT TASARRUFU ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yatarak tedavilerdeki hizmet detay belgelerini elektronik ortama taşınması ile birlikte yılda 120 ton kağıt israfı engellendi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, SGK'nın bürokrasinin azaltılması, bazı iş ve işlemlerin elektronik ortamda taşınarak hızlandırılmasına yönelik çalışmaları beraberinde önemli oranda kağıt tasarrufu getirdi. Kurum, 1 Ekim 2010'dan itibaren yatarak tedavilerde kuruma gönderilmesi zorunlu olan ''epikriz raporlarını'', ''hizmet detay belgesi'' ile birleştirdi. Böylece epikriz raporlarında bulunması gereken her türlü bilginin (tedaviye ilişkin olarak yapılan tüm tetkik, tahlillerin sonuç bilgisi, yapılan ameliyatlar, kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler) elektronik ortamda alınması sağlandı. Daha sonra 15 Ekim 2010'dan itibaren epikriz bilgilerini de içeren hizmet detay belgelerinin basılı olarak kuruma gönderilmesi uygulamasına son verilerek söz konusu belgelerin elektronik ortamda iletilmesine geçildi. SGK'ya basılı hizmet detay belgesi olarak yıllık ortalama 24 milyon sayfa kağıt teslim ediliyordu. Bu da 48 bin top birinci sınıf kağıdın kullanılmasına neden oluyordu. Hizmet detay belgelerinin elektronik ortama taşınması ile birlikte yılda toplam 120 ton kağıt israfı engellendi. Bu uygulama ile evrakların arşivlenmesine de gerek kalmadı. Elektronik hizmet detay belgesi uygulaması, fatura dayanağı belgelerin elektronik ortamda incelenerek, fatura inceleme işlem ve sürelerinde kısalma ve hizmet detay belgelerinde olası usul hatalarının önlenmesi gibi faydaları da beraberinde getirdi.