SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç KEY yanlışlarının düzeltildiğini açıkladı

T24-



ANKA'nın sorularını yanıtlayan Kılıç, emekli derneklerinin yaptığı kesintinin büyütüldüğünü ifade ederek, bu kesintinin 80'li yıllardan beri yapıldığını kaydetti. Kılıç, emeklilerden yapılan kesintiye ilişkin yapılan eleştiriler için münferit eksiklikler olabileceğini ancak, "Amaç dışı kullanılıyor" imajının doğru olmadığını dile getirdi. Kılıç, bu konunun emekliler derneğinde tartışılacak bir konu olduğunu belirterek, "Genel kurulda tartışılacak bir konu dernekler ve emekli sendikaları arasındaki çekişme nedeniyle büyütülüyor" dedi.



'Tekel işçilerinin eyleminde haklılık payı var'



Kılıç, Hükümet'in Avrupa Sosyal Şartı'na koyduğu çekinceleri kaldırdığı takdirde 4/C sorunun kökünden halledileceğini de kaydederek, "Hükümet Avrupa Sosyal Şartı'nın 4. 5. ve 6. maddesine koyduğu çekinceyi kaldırdığı takdirde AB ile entegrasyonu da sağlamış olur. Çünkü AB de ILO sözleşmelerine atıfta bulunarak bu düzenlemeyi yapıyor. İki türlü düzenleme vardır. Biri 657 ile çalıştırılan devlet memurları diğeri 4857 sayılı hizmet akdiyle kamu hizmeti görenler, bunun dışında hepsi teferruattır" diye konuştu. TEKEL işçilerinin yaptığı eylemde haklılık payı olduğunu söyleyen Kılıç, TEKGIDA-İŞ ve Hükümetin karşılıklı olarak süreci iyi yönetemediğini ifade etti. İşçilerin gidip her ay tekrar gelmelerinin bir anlamı olmadığını söyleyen Kılıç, Hükümetin 4 Şubat kararnamesiyle izinleri, ücretleri ve izinleri artırdığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Bu iyileştirme 55 gün sonra değil de 55 gün önce yapılsaydı, böyle bir eyleme gerek kalmazdı. En büyük yanlışlık bu. Yeni bir düzenleme yapılmalı ve bu yapılacak kararnameyle işçilerin beklentisi arasındaki güvensizlik ortadan kaldırılmalı." Kılıç, işçilerin kararlı ve tutarlı bir süreç yaşadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "İşçiler, çadırlarda yaptıkları eylem takdir edilecek bir şey... Apaçi kampı gibi o kadınların, işiçilerin mücadelesini takdir etmemek mümkün değil" diye konuştu.



'1 Mayıs Taksim'de olursa provoke edilir'



Kılıç, etkin bir 1 Mayıs'ın tartışmasız bir alanda yapılmasıyla olacağını söyleyerek, bu şekilde yapıldığı takdirde sempati de yaratabileceğini ifade etti. Taksim'in her yıl bir simge olarak ortaya konulduğuna dikkat çeken Kılıç, "Taksim'de yapılırsa bunun faturasına katlanılır. Çünkü 1 Mayıs'ı provake edecek çevreler var. 1 Mayıs'ın kendine has bir özelliği var. 1 Mayıs tatil edildi. Alanlarda işçilerle memurlarla coşkuyla kutlanmalı" diye konuştu. Kılıç, KEY ödemelerindeki rahatsızlığın düzeltilmesi için çalışmaların yapıldığını bildirdi.