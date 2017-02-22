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Ekonomi

SGK, yerli üretimi kabul etmeyen 54 ilacın ödemesini kesti!

'Türkiye'de üret' teklifini kabul etmeyen firmaların ilaçları, ödeme listesinden çıkarıldı

22 Şubat 2017 15:44

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ‘Türkiye’de üret’ teklifini kabul etmeyen firmaların 54 ilacını ödeme listesinden çıkardı. 

SGK, bir süredir yerli ilaç pazarını desteklemek, ithal ilaçların cari açıkta yarattığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için ilaç firmalarıyla görüşüyordu. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde Euro kuru da 2,3421 TL olarak uygulanıyor. Bundan sonraki süreçte de yeni ilaçlar için pazarlık masasına oturulması planlanıyor.

SGK’nın ödeme listesinde bulunmak Türkiye’de firmalar için hayati nitelik taşıyor. Türkiye’de ilacın en büyük alıcısı devlet. Bu nedenle SGK’nın ödeme listesinden çıkarılmak, pazarda büyük darbe almak anlamına geliyor.

Hürriyet'in haberine göre, hükümet bir süredir ilaçta yerelleşme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda, daha önce, Türkiye’de üretilmeyen ithal ilaçların “tedavinin sağlanmasında gerekli güvencenin sağlanması kaydıyla”, SGK’nın ödeme listesinden çıkarılacağı açıklanmış ve firmalarla masaya oturulmuştu.

Görüşmelerin ilk turu geçtiğimiz günlerde sona erdi. Piyasada herhangi bir sıkıntı olmaması için başlangıçta, yüzde 50 pazar payına sahip olan ve piyasada 3 eşdeğeri bulunan ilaçlar için sektörle pazarlık yapıldı. Müzakereler sonucunda, birçok ilacın Türkiye’de üretilmesi konusunda uzlaşma sağlanırken, yurt içinde üretilmesi kabul edilmeyen 54 ilaç SGK’nın geri ödeme listesinden çıkarıldı. Kararın uygulaması da 2018 yılına bırakıldı.

2. grup görüşmeler başlıyor

Yakın bir zamanda da ikinci dalga görüşmelerin yapılması hedefleniyor. İkinci turda görüşülecek olan ilaçlarda ise en az 2 jeneriğinin olması ve bu jeneriklerin pazar payının yüzde 10 olmasına bakılacak. Bu şartlara göre hazırlanan listeden, Türkiye’de üretilmesine firması tarafından onay verilmeyen ilaçlar, SGK’nın ödeme listesinden çıkarılacak. Yetkililer, görüşmelere başlamadan önce Türkiye’deki ilaç üretim yerlerine ilişkin kapasite değerlendirmesi yapıldığını ve yeterli kapasitenin bulunduğunun belirlemesinin ardından sürecin hızlandırıldığını ifade ediyor.

Hedef cari açık

İlaçta yerelleşme müzakerelerinde amaç, ilaç firmalarını Türkiye’de üretime yönlendirerek cari açığı sınırlamak. İlk aşamada yapılan görüşmelerde 700 milyon TL’lik üretimin Türkiye’ye kaydırıldığı belirtilerek, ikinci turla birlikte hedefin 2 milyar TL’yi geçmek olduğu kaydediliyor. Bu yolla Türkiye’deki ilaç üretim tesislerinin kapasite kullanım oranlarının ve istihdamlarının da artırılması amaçlanıyor.

AR-GE ne olacak?

Yapılan görüşmeler sektörde de iki farklı görüşün doğmasına neden oldu. Yerli üreticiler kararı desteklerken, yabancı ilaç firmaları bu kararın Türkiye’ye AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) anlamında bir katkısı olmayacağını ifade ediyor. Firmalar, Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu sırasında da bu kararın sıkıntı oluşturabileceği görüşünü dile getiriyor.

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