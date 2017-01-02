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Ekonomi

SGK, yapılandırma süresini uzattı

Süre, 9 Ocak’a kadar uzatıldı

02 Ocak 2017 20:23

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeniden yapılandırma borçluları için süre uzattı.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, SGK’dan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin bugün son günüydü.02/01/2017 pazartesi günü (bugün), Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02/01/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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