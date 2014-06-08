SGK, vatandaşın 'gayri maddi hakları'nı satabilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğleri, SGK’nın talep ettiği ‘gayri maddi hakları’ detaylı bir şekilde tanımlıyor. Buna göre, ‘patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım ya da model gibi sınaî varlıkların kullanım hakkı ile edebi, sanatsal eserlerin mülkiyet hakları ile ticari bilgi birikimi ve ticari sırlar gibi fikri haklar’ gayri maddi haklar olarak tanımlanıyor. TBMM ’de konuyla ilgili tasarıyı görüşen alt komisyonun kabul ettiği 34. maddede de hiçbir sınırlama olmaksızın SGK’nın tüm gayrimaddi hakları satabileceği ifade ediliyor. Maddenin gerekçesinde de, SGK’nın sahip olduğu gayrimaddi hakları 3. kişilere satarak gelir elde etmesi için düzenlemenin getirildiği belirtiliyor.

Hacer Boyacıoğlu’nun Radikal’de yer alan haberine göre, 34. madde, üst komisyonda da bu haliyle geçerse Türkiye’de herkesin kayıtlarını ve bilgilerini tutan SGK’ya çok geniş bir alanda ‘bilgi satış yetkisi’ verilmiş olacak. SGK, bir süredir sağlıkta istatistiki niteliğindeki bazı verileri sağlık sektörü firmalarına satabiliyor. Bu konuda da 11 Temmuz 2012 tarihindeResmi Gazete’de yayımlanmış olan ‘Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmeliği’ esas alıyor.