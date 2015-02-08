T24 LogoT24 Logo
Gündem

SGK, Uğur Kurt'un ailesinden özür diledi

SGK, polis kurşunuyla vurularak ölen Uğur Kurt’a gönderilen ve hastane masrafları için 7 gün içerisinde gelmesinin istendiği yazıya ilişkin açıklama yaptı

08 Şubat 2015 14:05

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Okmeydanı’nda polis kurşunuyla başından vurulup Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Uğur Kurt’a hitaben, “tedavi masrafının rücu edilmesi için olayda kusurlu üçüncü kişi olup olmadığını, kendisinin bir şikâyetinin bulunup bulunmadığını, varsa ilgili belgeleri getirmesini” belirten bir yazı gönderdiği haberlerinin ardından özür diledi. Kurum yaptığı yazılı açıklamada, yakınlarına hitaben yazılması gereken yazının "sehven", Uğur Kurt adına yazıldığı belirterek, başta Kurt'un ailesi olmak üzere tüm kamuoyundan özür diledi.

DHA’da yer alam habere göre, açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7 Şubat 2015 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "SGK'dan Skandal Yazı " Başlıklı habere konu müteveffa ile ilgili olarak yazılmış olan 28 Ocak 2015 tarihli yazımızda müteveffa Uğur KURT için Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesince 22 Mayıs 2014'te yapılan tedavilere ilişkin sağlık hizmet bedellerinin kurumumuza adli vaka grubunda fatura edildiğinden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 76. Maddesi gereği meydana gelen olayda müteveffanın ölümüne ilişkin olarak kusurlu 3. Kişi bulunup bulunmadığının tespiti ve müteveffa yakınlarından olaya ilişkin bilgi ve belge temin edilmesi işlemleri için müteveffa yakınlarına hitaben yazılması gereken ilgili yazımız müteveffa kişi adına yazılmıştır.

Kurumumuzca sehven yapılmış olan bu hatadan dolayı başta müteveffa Uğur KURT'un ailesi olmak üzere tüm kamuoyundan özür diliyor kendilerine tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü"

ETİKETLER

sgkuğur kurtyazırücuokmeydanıhastaneölümsosyal güvenlik kurumu

İlgili Haberler

SGK'dan cemevinde polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt'a: Hastane masrafı için yedi gün içinde gel!

SGK'dan gelen skandal yazı üzerine Kurt’un avukatları kuruma iddianamenin bir örneğini sundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24