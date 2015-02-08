SGK, Uğur Kurt'un ailesinden özür diledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Okmeydanı’nda polis kurşunuyla başından vurulup Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Uğur Kurt’a hitaben, “tedavi masrafının rücu edilmesi için olayda kusurlu üçüncü kişi olup olmadığını, kendisinin bir şikâyetinin bulunup bulunmadığını, varsa ilgili belgeleri getirmesini” belirten bir yazı gönderdiği haberlerinin ardından özür diledi. Kurum yaptığı yazılı açıklamada, yakınlarına hitaben yazılması gereken yazının "sehven", Uğur Kurt adına yazıldığı belirterek, başta Kurt'un ailesi olmak üzere tüm kamuoyundan özür diledi.

DHA’da yer alam habere göre, açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7 Şubat 2015 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "SGK'dan Skandal Yazı " Başlıklı habere konu müteveffa ile ilgili olarak yazılmış olan 28 Ocak 2015 tarihli yazımızda müteveffa Uğur KURT için Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesince 22 Mayıs 2014'te yapılan tedavilere ilişkin sağlık hizmet bedellerinin kurumumuza adli vaka grubunda fatura edildiğinden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 76. Maddesi gereği meydana gelen olayda müteveffanın ölümüne ilişkin olarak kusurlu 3. Kişi bulunup bulunmadığının tespiti ve müteveffa yakınlarından olaya ilişkin bilgi ve belge temin edilmesi işlemleri için müteveffa yakınlarına hitaben yazılması gereken ilgili yazımız müteveffa kişi adına yazılmıştır.

Kurumumuzca sehven yapılmış olan bu hatadan dolayı başta müteveffa Uğur KURT'un ailesi olmak üzere tüm kamuoyundan özür diliyor kendilerine tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü"