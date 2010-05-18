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SGK: Sistem sorunsuz çalışıyor

Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın yaptığı çalışmalarla sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmaya başladığı belirtildi.

18 Mayıs 2010 03:00

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca (SGK), İlaç Takip Sistemi'nde (İTS), bugün sabah saatlerinden itibaren aşırı yüklenmeden kaynaklanan ''yavaşlamaların'' olduğu, sorunun, Sağlık Bakanlığı ve SGK yetkililerinin çalışmalarıyla giderildiği bildirildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, uzun zamandır üzerinde çalışılan İTS'nin dünden itibaren uygulanmaya başlandığı, sistemin Türkiye'deki bütün nöbetçi eczanelerde sorunsuz bir şekilde çalıştığı, ancak bugün sabah saatlerinden itibaren aşırı yüklenmeden kaynaklanan ''yavaşlamaların'' söz konusu olduğu hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı ve SGK yetkililerince yapılan çalışmalarla gerekli önlemlerin alındığı ve sistemin 17.00 itibarıyla sorunsuz bir şekilde çalışmaya başladığı belirtilen açıklamada, 1 Hazirana kadar piyasadaki bütün ilaçların, üreticilerin ve ithalatçıların sorumluluğunda ''karekodlu'' hale getirilerek sisteme kaydedilmesi gerektiği, bu konuda herhangi bir ertelemenin olmayacağı ifade edildi.

Bu çerçevede eczacılar tarafından ''Medula'' sistemine kayıt edilerek satışı yapılan ilaçların karekod bilgilerinin İTS sisteminde düzenli olarak kontrol edileceği kaydedilen açıklamada, mevcut reçete ve ilaç ödeme kurallarına uygun olarak karşılanmış reçete ve ilaçların ödenmesinde herhangi bir sorunun yaşanmayacağı vurgulandı.

Ödemeleri Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeşil kartlılar için de aynı uygulamanın yapılacağı belirtilen açıklamada, bu konudaki çalışmaların Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile iş birliği içerisinde yürütüleceği kaydedildi.


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