SGK, Sayıştay denetiminden çıkartıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle yeniden yapılandırıldı. Sayıştay denetiminden çıkarılan SGK, Merkez Bankası gibi hedefler belirleyerek 6 ayda bir kamuoyuna açıklama yapacak. Ayrıca Meclis’e de rapor sunacak.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, SGK yeni yapılanmasından Merkez Bankası modeli çıktı. Yeni yapılanma kararnamesinde Sayıştay denetimine yer verilmezken, kurumun hedeflerle ilgili olarak düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmesi zorunluluğu çıktı. Bu sistemi şu anda Merkez Bankası enflasyon hedefleri için uyguluyor.

SGK ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, kurumun idari ve mali açıdan özerk ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olduğu ifadeleri aynen korunurken, “Kurum Sayıştay’ın denetimine tabidir” bölümü çıkarıldı. Başka bir düzenleme yapılmaması durumunda SGK artık her yıl Sayıştay tarafından denetlenmeyecek ve oluşturulan rapor kamuoyu paylaşılmayacak.

Kurumla ilgili değişiklikler bununla da sınırlı değil. Artık SGK, merkezi yönetim bütçesinden kendisine ayrılan sosyal sigortalar, genel sağlık sigortasına ilişkin ayrı ayrı olmak üzere transfer tutarını, 3 yıllık transfer projeksiyonunu ve uzun dönem emeklilik ve genel sağlık sigortası finansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevli olacak. Bu kapsamda finansman hedefleri, her yıl en geç Ekim ayında, bir sonraki yıl uygulanmak üzere yönetim kurulunun önerisi üzerine, Çalışma Bakanı’nın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcıları ile SGK Başkanı ve Çalışma Bakanınca belirlenecek diğer üyelerin katılımıyla oluşan komisyon tarafından belirlenecek. Bu hedefler belirleyici olacak.

SGK bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, mevzuat değişikliği önerilerini bakanlığa sunmak, yetki alanına girmeyen hususlarda ise ilgili kurumlarca alınası gereken tedbirleri gerekçeleriyle birlikte Bakanlığa önermekle yükümlü olacak. Kamu idareleri de, kurumun finansman hedeflerinin gerçekleştirilmesini doğrudan etkileyecek düzenlemeler ve uygulamalar konusunda SGK’nın görüşünü almak zorunda olacak.