SGK sahte boşanmaların peşine düştü

Boşanma işlemi şüpheli görülen 15 kadın hakkında inceleme yapıldı. SGK İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin, yeni bir proje hazırlayıp genel müdürlüğe sunduklarını belirterek, "Ekim ayından itibaren, mahkemede boşanması tamamlanan ve kurumumuzdan maaş talebinde bulunan kadınları teknik takibe aldık. Zaman gazetesinin haberine göre, yeni sistem daha hızlı işleyecek ve haksız kazanç ortadan kalkacak." dedi. Anlaşmalı boşandığı tespit edilen bir kadının kurumdan aldığı 20 bin liranın faiziyle geri alınması kararlaştırılırken, mahkeme suçun sabit görülmesi halinde sahte boşanma işlemi yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verebiliyor.

Sahte boşanma işlemi yaparak anne ve babasından kalan emekli maaşlarını alan A.Ç. isimli kadının, yapılan takip sonucu boşandığı eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiği belirlendi. Emekli binbaşı A.A.'dan boşanmasına rağmen beraber yaşamaya devam eden A.Ç.'nin annesinden 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren 648 lira, babasından ise 1 Kasım 2006'dan itibaren 541 lira maaş aldığı ortaya çıktı. Anlaşmalı (muvazaalı) boşandığı tespit edilen A.Ç., 1 Ekim 2008'den sonra aldığı yaklaşık 20 bin lirayı kanuni faiziyle geri ödeyecek. SGK İzmir İl Müdürlüğü, sahte boşanma işlemi yapan çift hakında suç duyurusunda bulunuyor.

SGK İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin, anlaşmalı boşanmaları bugüne kadar ihbarlar sayesinde bulduklarını fakat sayının çok arttığını söyledi. Daha önce ayda bir-iki olan ihbar sayısı son bir yılda günde beş-altıya çıkınca yeni bir sisteme geçtiklerini anlatan Keskin, mahkemelerden boşanma davası dosyalarını isteyip incelediklerini belirtti. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 56. maddesi, 1 Ekim 2008'de yapılan değişiklikle, "Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen dul eş ve yetim kız çocuklarının bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir." haline getirildi. Anlaşmalı boşanma tespit edildiği takdirde ödenmiş tutarlar, geriye dönük kanuni faiziyle birlikte geri alınıyor. Ayrıca boşanmış fakat beraber yaşayan eşler hakkında nitelikli dolandırıcılık, devleti dolandırmak, zarara uğratmak ve haksız kazanç elde etmek suçlamalarıyla dava açılıyor. Suçlular için 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.