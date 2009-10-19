SGK sahte boşanmaların peşine düştü

Sahte boşanma işlemi yaparak baba ya da annesinden kalan emekli maaşı talep eden kadınlar teknik takibe alındı
Boşanma işlemi şüpheli görülen 15 kadın hakkında inceleme yapıldı.
SGK İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin, yeni bir proje hazırlayıp genel
müdürlüğe sunduklarını belirterek, "Ekim ayından itibaren, mahkemede
boşanması tamamlanan ve kurumumuzdan maaş talebinde bulunan kadınları
teknik takibe aldık. Zaman gazetesinin haberine göre, yeni sistem daha
hızlı işleyecek ve haksız kazanç ortadan kalkacak." dedi. Anlaşmalı
boşandığı tespit edilen bir kadının kurumdan aldığı 20 bin liranın
faiziyle geri alınması kararlaştırılırken, mahkeme suçun sabit
görülmesi halinde sahte boşanma işlemi yapanlara 3 yıla kadar hapis
cezası verebiliyor.
Sahte boşanma işlemi yaparak anne ve
babasından kalan emekli maaşlarını alan A.Ç. isimli kadının, yapılan
takip sonucu boşandığı eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiği
belirlendi. Emekli binbaşı A.A.'dan boşanmasına rağmen beraber yaşamaya
devam eden A.Ç.'nin annesinden 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren 648
lira, babasından ise 1 Kasım 2006'dan itibaren 541 lira maaş aldığı
ortaya çıktı. Anlaşmalı (muvazaalı) boşandığı tespit edilen A.Ç., 1
Ekim 2008'den sonra aldığı yaklaşık 20 bin lirayı kanuni faiziyle geri
ödeyecek. SGK İzmir İl Müdürlüğü, sahte boşanma işlemi yapan çift
hakında suç duyurusunda bulunuyor.
SGK İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin,
anlaşmalı boşanmaları bugüne kadar ihbarlar sayesinde bulduklarını
fakat sayının çok arttığını söyledi. Daha önce ayda bir-iki olan ihbar
sayısı son bir yılda günde beş-altıya çıkınca yeni bir sisteme
geçtiklerini anlatan Keskin, mahkemelerden boşanma davası dosyalarını
isteyip incelediklerini belirtti. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik
Kanunu'nun 56. maddesi, 1 Ekim 2008'de yapılan değişiklikle, "Boşandığı
eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen dul eş ve yetim kız
çocuklarının bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir." haline
getirildi. Anlaşmalı boşanma tespit edildiği takdirde ödenmiş tutarlar,
geriye dönük kanuni faiziyle birlikte geri alınıyor. Ayrıca boşanmış
fakat beraber yaşayan eşler hakkında nitelikli dolandırıcılık, devleti
dolandırmak, zarara uğratmak ve haksız kazanç elde etmek suçlamalarıyla
dava açılıyor. Suçlular için 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.