-SGK RİZE'DE PRİM BORÇLARINI ERTELEDİ ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Rize'de meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş prim borçları ile işsizlik sigortası prim borçları ve afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek 3 aylık prim borçları ile işsizlik sigortası prim borçlarının 1 yıl erteleneceğini bildirdi. SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize'deki sel ve heyelanda bazı işverenlerin ve sigortalıların büyük zarara uğradığı ifade edildi. Açıklamada, iş yerlerinin zarar gördüğü tespit edilen işverenler ile bağımsız çalışan sigortalıların, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş prim borçları ile işsizlik sigortası prim borçları ve afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek 3 aylık prim borçları ile işsizlik sigortası prim borçlarının 1 yıl süreyle erteleneceği kaydedildi. Afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde kuruma verilmesi durumunda yasal süresi içinde verilmiş sayılacağı belirtilen açıklamada, iş yerleri zarar gören işverenler ile bağımsız çalışan sigortalıların afet tarihinden itibaren üç ay içerisinde Rize Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.