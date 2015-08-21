SGK raporu: Soma'da işletme yüzde yüz kusurlu

SGK müfettişlerinin Soma'da yaşanan maden faciası ile ilgili hazırladığı raporda, iş kazasının oluşumunda işverenin kusur oranının yüzde 100 olarak kabul edilmesinin yerinde olacağı ancak işverenin kastının varlığına dayanak teşkil edecek bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

Soma'daki maden faciasıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerinin hazırladığı raporda Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin iş kazasının oluşumunda kusur oranının yüzde 100 olarak kabul edilmesinin yerinde olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla ilgili müşteki avukatlarının, SGK Rehberlik ve Teftiş İzmir Grup Başkanlığı müfettişlerinin Soma'daki maden faciasıyla ilgili hazırladığı raporun dava dosyasına girmesi için talepte bulunacağı öğrenildi.

Madene ilişkin çok sayıda eksikliğin tespit edildiği raporda, iş kazasının oluşumunda işverenin kusur oranının yüzde 100 olarak kabul edilmesinin yerinde olacağı ancak işverenin kastının varlığına dayanak teşkil edecek bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

Raporda kazanın, bilimsel ve teknik kurallar gereği alınması gerekli tedbirlerin alınmamış olmasından dolayı meydana geldiği, kazanın oluşumunda kaçınılmazlık ilkesinin söz edilmesinin mümkün olmadığı görüşüne de yer verildi.

İhmal ve eksiklikler

Konveyör bant sisteminin "alev yürütmez" özellikte olmadığı, ana nakliyat yollarında oluşabilecek yangınlara karşı yeterli mücadele ekipmanı, alev ve duman algılayıcı, otomatik yangın söndürme sistemleri bulundurulmadığının belirtildiği raporda, eski imalat boşlukları ve kapatılan bölümlerin kontrol altında tutulmadığı kaydedildi.

Ayak arkasında kalan boşlukların göçertilmesi gibi tehlike ve risklerin analiz edilmediği, önleyici tedbirlerin alınmadığı ve kontrol çalışmalarının yapılmadığının ileri sürüldüğü raporda, herhangi acil durumda yeraltı işletmesinde görev yapan tüm çalışanların yer üstüne tahliyesini sağlayan tatbikatın düzenlenmediği aktarıldı.

Acil durum eylem planında yeraltı işletmesinin herhangi noktasında çıkabilecek yangının öngörülmediği, yeterli hava ölçüm istasyonu bulundurulmadığı, ocaktaki hava yönünün havalandırma planıyla uyumlu olmadığının iddia edildiği raporda kullanım ömrünü tamamlamış ferdi kurtarma maskelerinin akreditasyon belgesi olmadığı halde iş yeri tarafından kullanım sürelerinin uzatıldığı öne sürüldü.

'Cihazlar gaz değerlerini farklı ölçüyor'

Merkezi izleme sistemine bağlı sensörlerin ölçtüğü gaz değerleriyle taşınabilir cihazlarının ölçtüğü değerler arasında farklılıklar bulunduğuna değinilen raporda acil durumlarda ocağın havalandırmasını yönlendirebilecek ve zehirli havanın diğer panolara ulaşmasını engelleyecek şekilde tesis edilmiş hava kapılarının yaptırılmadığı kaydedildi.

Hava sıcaklığı ölçümlerinin sadece bir sensörle yapıldığının belirtildiği raporda, ayrıca şu eksikliklere yer verildi:

"Eski imalat panoları üzerinde farklı boyutlarda çok fazla tasman oluştuğu halde bunların ve eski imalatların izlenmemesi, bazı bölgelerde karatumba yöntemiyle üretim yaptırılması, çalışanlara yeterli eğitim verilmemesi, karbonmonoksitteki yükselme nedenine ilişkin olasılıkların değerlendirilmemiş olması."