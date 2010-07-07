-SGK PROMOSYON İÇİN BANKALARLA GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - SGK Başkanı Emin Zararsız, emeklilere promosyon adı altında ilave bir ödeme yapılabilmesi için 14'ü özel 17 bankanın üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi. Alınan bilgiye göre Zararsız, bankaların üst düzey yöneticileri ile SGK'da bir toplantı yaptı. Toplantıya, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank yöneticilerinin yanı sıra 14 özel bankadan üst düzey temsilci katıldı. Emin Zararsız, SGK'nın bankalar aracılığı ile yıllık yaklaşık 140 milyar lira ödeme yaptığına dikkati çekti. SGK'nın bankalar aracılığı ile yaptığı ödemelerden bankalara da getirisi olduğunun gözardı edilmemesini isteyen Zararsız, bu nedenle konunun rasyonel bir temelde çözülebileceğine inandığını vurguladı. Zararsız, toplantıda promosyon ödemesi konusunda toplumda bir beklenti oluştuğunu vurgulayarak, bu konunun tarafı olan herkese görev düştüğünü söyledi. Promosyon ödemesinin bankalar açısından aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olacağını dile getiren Zararsız, özellikle bazı bankaların bu konuda adım atabileceğine inandıklarını belirtti. Zararsız, kamu bankalarını kastederek, ''Matematiği zorlayan bir çözüm beklediklerini'' ifade etti. Toplantıda özel bankaların, promosyon ödemesine sıcak bakmadıkları ve bunun gerçekleşebilir olmadığını ifade ettikleri öğrenildi. Kamu bankalarının temsilcilerinin ise konunun değerlendirilebileceğini belirttikleri kaydedildi. Toplantıda promosyon ödemesi konusunda herhangi bir rakam önerisinin olmadığı belirtildi. Taraflar, promosyon ödemesi konusundaki çalışmaların teknik düzeyde sürdürülmesini kararlaştırdı.