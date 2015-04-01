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Ekonomi

SGK, prim tahsilatı süresini uzattı

SGK, prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerinin, 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi

01 Nisan 2015 00:05

SGK Başkanlığı, son ödeme günü 31 Mart 2015 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerinin, 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatıldığını, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemelerin yasal süresi içinde yapılmış sayılacağını bildirdi.

SGK Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle SGK ile prim tahsilat anlaşması olan bankaların, kurumun tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşandığı ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğu kaydedildi.
      
Açıklamada, "Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek  amacıyla, son ödeme günü 31 Mart 2015  olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır" ifadesi kullanıldı.

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