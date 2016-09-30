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Ekonomi

SGK prim borcu başvuruları için son bir ay

Sigorta borçlularına yönelik yapılandırmayla, kredi kullanarak borç ödeme imkanı getirildi

30 Eylül 2016 23:51

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, sigorta borçlularını uyararak, "31 Ekim'e kadar başvuruların yapılması gerekiyor" dedi.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

 

Prim borçlarına yapılandırma

 

Bağlı, özetle şöyle konuştu;

"SGK'nın bütün alacakları bu yapılandırma kapsamında. 31 Ekim 2016'ya kadar başvuruların yapılması gerekiyor. Taksitlerini 2 ay sonra ödeyecekler. İlk ödeme 2 Ocak'ta. Genel sağlık sigortası borcu olanlar hizmet alamaz. Sigorta borcunuz varsa teşvikten yararlanamıyorsunuz. 

 

Emekliliğe prim borcu engeli

 

Kredi kullanarak borcu ödeme imkanı getirildi. Bağ-Kur'lular yarından itibaren 5 puanlık indirimden yararlanabilecekler" diye konuştu.

 

 

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