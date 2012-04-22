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SGK müdürü telefonla dolandırıldı

Yücel Irmak, telefonda kendisini İlçe Cumhuriyet Savcısı Selim Korkut olarak tanıtan kişilerce 45 bin TL'sinin dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu

22 Nisan 2012 18:02

Bandırma Sosyal Güvenlik Müdürü Irmak'ı telefonla 45 bin TL dolandırdılar.
 
Balıkesir'in Bandırma İlçesi Sosyal Güvenlik Müdürü Yücel Irmak, telefonda kendisini İlçe Cumhuriyet Savcısı Selim Korkut olarak tanıtan kişilerce 45 bin TL'sinin dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Yapılan soruşturma sonucu, Bandırma'dan yatırılan parayı Adana'nın Ceyhan İlçesi'nden çeken bir kişi gözaltına alındı.

Kendisini Bandırma Cumhuriyet Savcısı Selim Korkut olarak tanıtan bir kişi, Bandırma Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Yücel Irmak'ı arayarak kimlik bilgilerinin terör örgütü PKK tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Sorunu çözmesi için hesabına 45 bin TL para yatırılmasını isteyen bu kişi hesap numarasını verip acilen parayı beklediğini söyledikten sonra telefonu kapattı. Bunun üzerine Yücel Irmak bir bankadan 40, başka bir bankadan da 5 bin TL çekerek verilen hesaba yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Bandırma Sosyal Güvenlik Müdürü Yücel Irmak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak yardım istedi.


Bir polis hakkında da inceleme


Olayla ilgili araştırma başlatan Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, bankaya yatıralan paranın Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde Ali Beyaz tarafından çekildiğini tespit etti. Ali Beyaz, Ceyhan Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, şüpheliye yardım ettiği öne sürülen Bandırma Adliyesi'nde görevli polis E.E. hakkında da inceleme başlatıldı.

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