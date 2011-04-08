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SGK MÜDÜRÜ AĞIR YARALI BAZI KİŞİLER REHİN MUĞLA (A.A)

08 Nisan 2011 13:37

-SGK MÜDÜRÜ AĞIR YARALI BAZI KİŞİLER REHİN  MUĞLA (A.A) - 08.04.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Muğla İl Müdürü Naci Şahin, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saat 09.30 sıralarında binanın ikinci katında toplantıda bulunan Şahin'e, aynı kurumda şef olarak çalıştığı belirtilen H.S. silahla ateş açtı. Şahin saldırıda ağır yaralandı. Yakındaki Muğla Devlet Hastahanesi'nden gelen ambulanslarda bulunan sağlık ekipleri, Şahin'e müdahale etmek için binaya girdi. Bazı çalışanların göz yaşları içinde binayı tek ettiği görüldü. -ŞÜPHELİNİN ELİNDE REHİNELER VAR İDDİASI- Bu arada, hala binada olan saldırganın, bazı çalışanları rehin tuttuğu, güvenlik güçlerinin bu kişiyi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Saldırganın, konuşmak için binaya bir gazeteci getirilmesini istediği belirtildi. Öte yandan, olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, 10 kişilik özel harekat timi binaya girdi.

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