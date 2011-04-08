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SGK MÜDÜRLÜĞÜNDE DEHŞET SAATLERİ MUĞLA (A.A)

08 Nisan 2011 15:11

-SGK MÜDÜRLÜĞÜNDE DEHŞET SAATLERİ MUĞLA (A.A) - 08.04.2011 - SGK Muğla İl Müdürü Naci Şahin'e silahlı saldırıda bulunan kurum çalışanı H.S güvenlik güçlerine teslim olurken, Şahin'in saldırıda öldüğü belirlendi. Muğla SGK İl Müdürü Naci Şahin'e İzmir, Manisa, Balıkesir, Uşak, Denizli ve Aydın SGK il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ''SGK İl Müdürleri Aylık Koordinasyon Toplantısı''na başkanlık ettiği sırada tabancayla ateş eden H.S, teslim olması için ikna çalışmaları sürerken, binanın penceresine çıktı. H.S, bina önünde bekleyen basın mensuplarına ve vatandaşlara, ''Namusumla çalıştım, çalışmaya devam edeceğim'' diye bağırarak içeri girdi.  H.S, bu konuşmasının ardından yaklaşık 15 dakika sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu arada, H.S'nin rehin aldığı 5 il müdüründen 2'sinin şüphelinin dalgınlığından yararlanarak dışarıya çıkmayı başardığı, içeride kalan ve zanlının teslim olmasından sonra kurtarılan 3 rehinenin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. H.S, kurşun geçirmez yelek giydirilerek Özel Hareket Timleri eşliğinde il müdürlüğü binasından çıkarılarak Muğla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu sırada bina önünde toplanan çok sayıda vatandaş, H.S'nin bulunduğu aracın önünü kesmek istedi. Naci Şahin'in cenazesi, savcı ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi amacıyla Muğla Devlet Hastanesi morguna götürülecek.

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