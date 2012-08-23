SGK, maaş için boşanan 6 bin çifti yakaladı!

Babası ya da annesi vefat eden çok sayıda kadın, yetim maaşı alabilmek için kâğıt üzerinde eşinden boşanıyor. Bu durumun önüne geçmek için sahte boşanmalar, nitelikli dolandırıcılık kapsamına alındı. Son olarak Çankırı'da bu yönteme başvuran çifte, 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 30 bin TL para cezası verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şu ana kadar 6 bin sahte boşanma vakasını ortaya çıkardı. 50 bin civarında kişinin de bu yolla haksız maaş aldığı tahmin ediliyor.

İsa Yazar'ın Zaman'da yayımlanan haberine göre, ahkemeler, söz konusu davalarla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan çok sert kararlar vermeye başladı. Son olarak Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan 2012 tarihli kararında sahte boşanma nedeniyle sanıklara 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 30 bin 152 TL para cezası verdi. Benzer bir davada Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi de Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK)' 46 bin TL dolandıran çifti 5'er yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis ve 95 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

En çok sahte boşanma, emekli şehri olarak bilinen Zonguldak'ta görülüyor. Şu ana kadar yaklaşık 6 bin sahte boşanma tespit edilirken 50 bin civarında kişinin bu yolla haksız maaş aldığı tahmin ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sahte boşanmalarla ilgi yaptığı kanuni düzenleme, alt mahkemeler tarafından Anayasa Mahke-mesi'ne taşınmıştı. Açılan davalarda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 56'ncı maddesinin "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar geri alınır" şeklindeki son fıkrasının iptali isteniyordu. Yüksek Mahkeme, bu üç ayrı davayı birleştirerek karara bağladı ve iptal istemini oyçokluğuyla reddetti. Bu kararın ardından mahkemeler, sahte boşanmalara ilişkin çok daha sert kararlar vermeye başladı. Sahte boşanmalar, sosyal güvenlik sisteminin en büyük sorunlarından birini oluşturuyor. Babası ya da annesi vefat eden çok sayıda kadın, yetim maaşı alabilmek için eşlerinden kâğıt üzerinde boşanıyor. Resmi boşanma kararı nedeniyle SGK maaş bağlıyor. Ancak fiilen eşleriyle birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Sahte boşanmalar ancak Sosyal Güvenlik denetmenlerinin yaptığı baskınlarla ortaya çıkarılıyor. Bu aşamadan sonra ise devreye yargı giriyor. SGK denetmenlerinin tespit ettiği sahte boşanmalarla ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunuluyor.

Geçmiş yıllarda genellikle küçük cezalarla kurtulan bu kişiler artık daha büyük cezalarla karşı karşıya kalıyor. Eşiyle anlaşmalı olarak sahte boşananların tespiti sonrasında ölmüş olan baba veya annelerinden aldıkları maaşları kesiliyor. Daha önceden ödenmiş olan maaşlar da geriye dönük olarak faiziyle kurum tarafından tahsil ediliyor. Bugüne kadar binlerce sahte boşanmayı tespit eden denetmenler, sahte boşananları savcılıklara bildiriyor. Savcılıklarca açılan davalarda sahte boşanma eylemini gerçekleştiren sanıklara nitelikli dolandırıcılık suçlarından hapis ve adli para cezası veriliyor.