SGK kayıtdışı denetiminde

T24- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara İl Müdürlüğünün, bu yılın ilk altı ayında iki binin üzerinde iş yerinde denetleme yaptığı, denetlemelerde kayıt dışı çalıştırılan bine yakın kişinin, sigortası yapılarak sosyal güvenlik kapsamına alındığı bildirildi.





SGK Ankara İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğün kayıt dışı istihdamı önlemek için denetlemelerine devam ettiği belirtildi.





Düzenli olarak yaptığı denetlemelerin yanı sıra yurttaşlar ve çalışanlardan gelen ihbarlara göre denetlemelerine yön veren Ankara İl Müdürlüğünün, bu yılın ilk 6 ayında iki bin 270 iş yerinde incelemelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, iş yerlerini tek tek dolaşan il müdürlüğü sosyal güvenlik kontrol memurlarının, denetlenen iş yerlerinde toplam 13 bin 510 kişinin çalıştığını tespit ettiği kaydedildi.





Açıklamada, iş yeri ve çalışanların evraklarında inceleme yapan sosyal güvenlik kontrol memurlarının, çalışanlardan 978'inin sigortasının yatırılmadığını belirlediğine dikkat çekilerek, kayıt dışı çalıştırılan işçilerin, sosyal güvenlik kapsamına alındığı ve işçilerin geçmişe dönük sigortalarının yapıldığı bildirildi.





Açıklamada, kaçak işçi çalıştıran iş yerlerine ise toplam bir milyon 775 bin 844 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.





Açıklamaya göre, kayıt dışı istihdamın Türkiye'nin önde gelen sorunlarından biri olduğunu belirten SGK Ankara İl Müdürü Ali Pekten, ''Ülkemizin dört bir yanında kayıt dışı çalıştırılan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız sosyal güvenliğin imkan sağladığı sağlık yardımından yararlanamıyor. Diğer yandan çalışanının sigorta primini ödemeyen işverenler, işçilerinin hakkını gasp ettiği gibi çalışanının sigorta primini düzenli yatıran işverenlere karşı da haksız rekabete yol açıyor'' dedi.





Kayıt dışını önlemede en büyük görevin çalışanlara düştüğünü vurgulayan Pekten, çalışanların düzenli olarak sigorta primlerinin yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmesi, yatırılmadığı taktirde Alo 170'i arayarak ihbarda bulunması veya il müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde bulunan 26 biriminden herhangi birine dilekçe ile şikayetçi olması gerektiğini kaydetti.

