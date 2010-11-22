-SGK İSTANBUL'DA GAYRİMENKUL SATACAK ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde arsa, apartman ve işhanından oluşan taşınmazları satmak üzere ihale açtı. Mülkiyeti SGK'ya ait taşınmazların satışı, 23 Aralık 2010 tarihinde saat 10.00'da SGK SSKB Emlak Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre ''açık artırma usulü'' ile yapılacak. Şişli ilçesi Meşrutiyet Mahallesinde 8 bin 195 metrekare arsa 39 milyon, Ortaköy Mahalllesindeki 70 metrekare apartman dairesi ise 245 bin lira muhammen bedel üzerinden satılacak. Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesindeki 97,20 metrekare apartman 1 milyon 200 bin, Hacımimi Mahallesindeki 76,50 metrekare işhanı ise 1 milyon 56 bin 250 lira muhammen bedelle ihale edilecek. Söz konusu taşınmazların satışında katılımcılardan 12 bin 250 lira ile 1 milyon 950 bin lira arasında değişen tutarlarda geçici teminat bedeli alınacak. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi her taşınmaz için ayrı bedel ödeyerek SGK'dan temin edebilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale saatine kadar SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına verilecek. -YURTTA BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞLARI- Samsun Canik ve Gaziantep Şahinbey Belediyesi çeşitli taşınmazların satışı için ihale açtı. Buna göre Şahinbey Belediye Başkanlığı, Güneykent ve Deniz Mahallelerinde bulunan akaryakıt ve LPG istasyonu ile arsa satacak. Güneykent Mahallesindeki 13 bin 220 metrekare 13 bin 220 metrekare ticaret alanı 6 milyon 610 bin 85 lira muhammen bedel ve 198 bin 302 lira geçici teminatla ihale edilecek. Deniz Mahallesinde bulunan 3 bin 216 metrekare akaryakıt ve LPG istasyonu ise 1 milyon 608 bin 270 lira muhammen bedel üzerinden satılacak. Katılımcılardan 48 bin 248 lira tutarında geçici teminat bedeli alınacak. İhale, kapalı teklif usulü artırma suretiyle 1 Aralık 2010 tarihinde saat 13.30'da belediyede gerçekleştirilecek. İstekliler şartnameyi ücreti karşılığı, Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecek. -CANİK BELEDİYESİ- Samsun Canik Belediye Başkanlığı Gazi Mahallesi 100 Yıl Bulvarı ve Ali Rıza Bulvarı kavşağında 7 Parselde kayıtlı toplam 3 bin 650 metrekare yüzölçümlü arsayı satacak. Muhammen bedeli 3 milyon 66 bin lira olarak belirlenen ihalede katılımcılardan 91 bin 980 lira tutarında geçici teminat bedeli alınacak. Satış, Samsun Canik Belediyesinde 1 Aralık 2010 tarihinde saat 15.00'te kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye ait şartname, mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecek.