-SGK: İkramiyeler arasında fark yok ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada, ''gerek 5434 sayılı gerekse 5510 sayılı Kanun kapsamında yer alan memurlar arasında emekli ikramiyesi konusunda herhangi bir farklılık bulunmadığı bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ''1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte, kamu çalışanları açısından eski memur–yeni memur ayrımının başladığı, 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olarak göreve başlayanlara emekli olduklarında emekli ikramiyesi ödeneceğine dair herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığı'' yönündeki iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Gerek 5434 sayılı gerekse 5510 sayılı Kanun kapsamında yer alan memurlar arasında emekli ikramiyesi konusunda herhangi bir farklılık bulunmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce iştirakçi olan memurlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 89'uncu maddesine göre emeklilik ikramiye tutarları ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olan memurlar hakkında ise, 5754 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 82'nci maddesine göre emeklilik ikramiye tutarları ödenmektedir. Bu düzenlemeler nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4'üncü ve geçici 4'üncü maddelerine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usuller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.''