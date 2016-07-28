SGK form verme süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı özel sektör işverenleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının belge ve bildirge formlarının verilme süresini 29 Temmuz'a erteledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca, darbe girişiminin ardından, OHAL nedeniyle özel sektör işverenleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının belge ve bildirge formlarının verilme süresinin ertelendiği belirtildi.

"Olumsuz şartlar devam ediyor"

Milliyet'te yer alan habere göre SGK'dan yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da darbe girişiminin devlet ve millet dayanışmasıyla önlendiği ancak bu durumun yarattığı olumsuz şartların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda kurumun değişik birimlerine ulaşan taleplerden Mali Tatil Kanunu'nun öngördüğü 1-20 Temmuz arasındaki süreye denk gelen yükümlülüklerin en son 27 Temmuz itibarıyla, mali tatilin bitiminin ardından 21-25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin de en son 25 Temmuz itibarıyla yerine getirilmesi gerektiği fakat olağanüstü durumdan dolayı gerçekleştirilemediğinin anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle özel sektör işverenleriyle kamu kurum ve kuruluşları en son 25-27 Temmuz tarihlerinde vermek zorunda oldukları haziran ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin, sigortalı işe giriş bildirgelerinin ve iş yeri bildirgelerinin, özel sektör iş yerlerinde, haziran ayında imzalanan toplu iş sözleşmelerine istinaden düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin haziran ayında istirahatli olan sigortalılara ilişkin çalışmadığına dair bildirim girişlerinin ve eksik gün bildirim formlarının verilme süresi 29 Temmuz saat 23:59'a kadar uzatıldı."