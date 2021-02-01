SGK, "Emeklileri temsilen kullandığı resimlerin çoğu yabancılara ait" eleştirisi sonrası, fotoğraf değiştirmiş

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, kişisel sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yaptığı, "SGK’nın sitesinde emeklileri temsilen kullandığı resimlerin çoğu yabancılara ait. Galiba ülkemizde mutlu emekli bulamadılar!" eleştirisi sonrası fotoğrafların değiştirildiğini söyledi.

Bingöl, "Bu paylaşımdan sonra SGK kullandığı fotoğrafları değiştirmiş. Mutlu emekli bulabildiler mi bilmiyorum ama en azından bizden resimler bulmuşlar" diye yazdı.

Ozan Bingöl'ün sitem ettiği görseller şöyleydi:

SGK'nın sitesine şimdi yer alan fotoğraf şöyle: