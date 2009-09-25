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Ekonomi

SGK emeklileri maaşlarını Yapı Kredi'den alacak

25 Eylül 2009 19:20

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerinin maaşlarını Yapı Kredi Bankasından alabileceği bildirildi.

Yapı Krediden yapılan yazılı açıklamada, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bundan böyle maaşlarını Yapı Kredi şubelerinden veya ATM'lerinden alabileceği, bankada emekli maaş hesabı olanların ayrıca hesap işletim ücreti ödemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, SGK gelir/aylık ödemeleri hizmetini Yapı Krediden almak isteyen emeklilerin, T.C kimlik numarası ile “www.sgk.gov.tr” sitesinde yer alan banka değişikliği bölümünden giriş yapmaları veya SGK İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

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