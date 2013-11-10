SGK e-haciz uygulamasına Mart'ta başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) alacaklarının etkin tahsili için yeni bir dönem başlıyor. SGK, prim borcu olan işverenden alacağını, banka hesabındaki paraya koyduğu elektronik haciz yoluyla tahsil edecek.

Bankalarla yapılacak protokoller çerçevesinde, SGK’ya ödemelerini zamanında yapmayan borçluların banka mevduat hesabına e-haciz işlemi mart ayı itibarıyla başlayacak. SGK bu yolla yaklaşık 35 milyar TL civarındaki prim alacağını tahsil etmeyi hedefliyor. Kurumun gelirleri kayıtlı çalışan sayısına göre artıyor, ancak artışa rağmen bütçe açığı devam ediyor.

Tahsilat yüzde 10’u bulmadı

Zaman gazetesinden İsa Yazar’ın haberine göre önümüzdeki yıl gelirin 174,4 milyar TL, giderin ise 196 milyar TL olması bekleniyor. Buna göre bütçe açığı 21,6 milyar TL olacak. Kurumun e-haciz’e yönelmesinde, çıkarılan prim aflarının beklenen sonucu vermemesinin de etkili olduğu belirtiliyor. 2008’de çıkarılan afta 24 milyar TL alacak yapılandırılmıştı. Ancak tahsilat 9 milyar TL’de kaldı. Bugüne kadar gerçekleştirilen 17 affın birçoğunda tahsilat yüzde 10’u bile bulmadı. Bu durum, tahsilat için afların da çare olmadığını gösteriyor. Elektronik haciz sistemi, borçlu işverenler ile Bağ-Kur’lular başta olmak üzere SGK’ya borcu olan binlerce kişi için ise banka hesabının hiç beklemediği bir anda boşalması anlamına geliyor. Elektronik ortamda haciz konulmasına yönelik hazırlık, hükümetin ‘2014 Yılı Programı’nda yer aldı.