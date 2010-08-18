-SGK, DERSANE SİGORTA BORÇLARINI VELİDEN ALACAK ANTALYA (A.A) - 18.09.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), dersanelerin sigorta prim borçlarını öğrenci velilerinden tahsil edebileceği bildirildi. SGK Antalya İl Müdürü Selim Erol yaptığı yazılı açıklamada, gerekli tespitleri yaptıktan sonra prim borçlarını ödemeyen dershaneler için, aynı dershanede öğrenim gören öğrenci velilerinin kapısını çalıp, kurum alacağının tahsili yoluna gideceğini bildirdi. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu adına, sigorta primi borcu bulunan dershanelerin öğrenci velilerinin dersaneye ödeyecekleri paraya el koyabileceğini belirten Erol, şunları kaydetti: ''İlimizde bulunan tüm dershanelerin sigorta primleri yönünden kayıtları incelenmektedir. SGK'ya borcu olan tüm dershaneleri, prim borçlarını ödemeye davet ediyoruz. Borcu olan dershanelerin 36 aya kadar prim borçlarını taksitlendirme imkanları bulunmaktadır. Buradaki amaç amme alacaklarının tahsilidir. Taksitlendirilen borcun faiz ödemesi daha az miktarda olmakla birlikte, işverenlerimizin beş puanlık indirimden de yararlanabilme imkanı bulunmaktadır. Velilerimizin çocuklarını istedikleri dershaneye kayıt ettirme özgürlükleri bulunmaktadır. Ancak velilerimizin kayıt ettirdikleri dershanenin sigorta prim borcu bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri ve dershanelere yatırdıkları para karşılığı makbuz, fatura almalarını, aksi halde kurum alacaklarının velilerden tahsili yoluna gidilebileceği bilinmelidir.'' Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile dershanelerdeki öğrencilerin kimlik numaralarını ve buralarda kaç öğrencinin bulunduğunu tespit edebildiklerini ifade eden Erol, prim borcu bulunan dershanelerin öğrenci velilerinden ilgili kanun maddesine (6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun) istinaden tahsil işlemi yapılabildiğine dikkati çekti.