SGK'daki tıbbi cihaz soruşturmasına kurum dışından müfettiş ataması gündemde

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) 1 milyar liralık tıbbi cihaz yolsuzluk soruşturmaları devam ederken, soruşturmayı yürüten SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı'nın görevden alınıp yerine kurum dışından ve müfettiş kökenli olmayan bir ismin getirilmek istendiği bildirildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre bu yolla soruşturmanın üzerinin örtülmeye çalışılacağı belirtilirken, atamanın yapılabilmesi için teftiş yönetmeliğini değiştirmeye yönelik taslak yönetmelik hazırlandığı ifade edildi. Mevcut yönetmeliğe göre kurul başkanı olabilmek için en az 12 yıl müfettiş olarak teftişlerde bulunmuş olmak gerekiyor.

Müfettiş olmayan, müfettiş olsa bile 12 yıllık teftiş deneyimi bulunmayan, denetimlerde görev almayan hiç kimse teftiş başkanı koltuğuna oturamıyor. Yönetmeliğin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre değiştirilmesi halinde ise 4 yıllık üniversite mezunu olup kamuda ya da özel sektörde 5 yıl sigortalı çalışan herhangi biri müfettişlerin başına başkan olarak atanabilecek.

SGK'da tartışma yarattı

Sürpriz şekilde gündeme getirilen yönetmelik taslağına gerekçe olarak, 2018'de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gösterildi. Taslağı hazırlayan ekip, mevcut SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin 2018'de 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne aykırı olduğu görüşünü ortaya attı. Kararnameye uyum sağlanabilmesi için SGK teftiş yönetmeliğinin acilen değiştirilmesi gerektiği ileri sürüldü.

Teftiş başkanlığı koltuğuna müfettiş olmayan, denetimi hiç bilmeyen herhangi birinin atanmasının yolunu açan bu taslak SGK'da büyük tartışma yarattı. Taslağa karşı çıkan bir grup SGK yöneticisi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bakanlıklardaki teftiş başkanlıklarını kapsadığını, SGK'nın ise ayrı bir kurum olarak bu kararnameye tabi olmadığını, dolayısıyla yönetmeliğin değiştirilemeyeceğini savundu. SGK yöneticileri, kararnamenin yayımlanmasından bu yana geçen 3 yıl boyunca değişikliğe ihtiyaç duyulmazken, tam da soruşturmanın başladığı bir dönemde uyum gerekçesinin gündeme getirilmesinin iyi niyetli bir yaklaşım olamayacağı görüşünü de dile getirdiler. Kritik taslağın onaylanması için dışarıdan baskı yapıldığı da belirtiliyor.