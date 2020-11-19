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SGK, Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasını reddetti

İzmir Tabip Odası: Hatalı ve trajikomik bir yaklaşımdır

19 Kasım 2020 20:17

İzmir Tabip Odası, bir meslektaşlarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında SGK'ya, "Ölümün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması" isteğinde bulunduklarını ancak SGK'nın bu isteği reddettiğini bildirdi.

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