SGK, Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasını reddetti

İzmir Tabip Odası, internet sitesinden SGK'nın bir doktorun Covid-19'dan ölmesini meslek hastalığı saymadığına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, bir işyeri hekiminin, Covid-19 pandemisi sürecinde çalışanlara yoğun pandemi eğitimi ve sağlık hizmeti vermesi sonrasında Koronavirüs'e yakalandığı ve tedavisi sürecinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Covid-19'dan yaşamını yitiren doktor için SGK'ya, "ölümün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması" isteğinde bulunulduğu ancak SGK'nın "Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar Listesinde Covid-19 hastalığının olmadığı, bu nedenle hekimin ölümünün meslek hastalığı kabul edilmediği" yanıtı verildiği bildirildi.

"Hatalı ve trajikomik bir yaklaşımdır"

Tabip Odası, "Covid-19 olarak tanımlanan bir hastalığın henüz tarif edilmediği bir dönemdeki mevzuattan hareketle bu şekilde yanıt verilmesi hatalı ve trajikomik bir yaklaşımdır" diyerek tepki gösterdi.

İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, idarenin bir düzenleme yaparak sorunu çözmek yerine sağlık çalışanlarına engel çıkarmasının sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını belirterek, Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi istekleri kabul edilene kadar mesleki ve hukuki mücadelemiz devam edeceklerini duyurdu.